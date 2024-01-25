BYD تكشف عن أحدث إصداراتها لأوروبا

تخطط شركة BYD الصينية الصاعدة بقوة لإطلاق اثنتين من سيارات الدفع الرباعي الخاصة بها في أوروبا كمنافسين لسياارت شهيرة Land Rover Defender وMercedes-Benz G-Class.

BYD تكشف عن احدث اصدارتها لأوروبا

وخلال حدث صحفي عقد مؤخرًا في شنتشن، الصين، قال مسؤولون تنفيذيون من BYD إنهم يستطيعون تصدير كل من YangWang U8 وFang Cheng Bao 5. وسينضم هذان الطرازان إلى سيارات BYD الخمس الأخرى المعروضة للبيع بالفعل في أوروبا، وهي Dolphin وSeal. وهان وأتو 3 وتانغ سيارات الدفع الرباعي.

وتصدرت سيارة YangWang U8 العناوين الرئيسية بين سيارتي الدفع الرباعي منذ إطلاقها. يتم تشغيلها بواسطة مجموعة رباعية من المحركات الكهربائية التي تجتمع معًا بقوة مذهلة تبلغ 1184 حصانًا. كما تتميز بمحرك توربيني سعة 2.0 لتر يعمل كموسع للنطاق، ويولد الكهرباء لحزمة البطارية البالغة 49.05 كيلووات في الساعة.

وكما أن U8 مليء بالميزات المثيرة للاهتمام مثل القدرة على الطفو والخوض في الماء وباعتبارها الطراز الأكثر فخامة للعلامة التجارية، فهي تباع بما يعادل حوالي 140 ألف يورو في الصين.

BYD تكشف عن احدث اصدارتها لأوروبا

أما بالنسبة للـ 5، فهي تأتي من العلامة التجارية Fang Cheng Bao التي تركز على سيارات الدفع الرباعي من BYD، وتأتي بتصميم يشبه الصندوق يمكن أن يجعلها بديلاً مقنعًا لأمثال Land Rover Defender وMercedes-Benz G-Class.

وتعتمد على محرك بنزين سعة 1.5 لتر يعمل جنبًا إلى جنب مع زوج من المحركات الكهربائية بقوة 670 حصانًا و560 رطل قدم (760 نيوتن متر) من عزم الدوران.

وفي حديثه مع Auto News، قال متحدث باسم BYD إن كلا من العلامات التجارية YangWang و Fang Cheng Bao من المحتمل أن تحصل على علامات تجارية جديدة في أوروبا.

وأكدت الشركة أيضًا أن علامتها التجارية Denza ستطلق في أوروبا في الربع الرابع من هذا العام.