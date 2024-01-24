أفضل سعر لـ هيونداي فيرنا في مصر

تعتبر السيارة هيونداي فيرنا أحد أشهر السيارات المستعملة بالسوق المصري، وتمتلك شهرة وانتشاراص واسعاً محلياً، ويرجع ذلك لرخص تكلفة اصلاحها وتوفر قطع غيارها محلياً.

عرفت السيارات المستعملة زيادة في الإقبال على شرائها مؤخراً، ويرجع ذلك لزيادة أسعار السيارات الجديدة بصورة غير مسبوقة، وما صاحبها من أزمات في نقص أشباه الموصلات وتوقف سلاسل الإمداد والتوريد عالمياً، بالإضافة لنقص بعض قطع الغيار.

هيونداي فيرنا

مواصفات السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 محرك رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، بسعة 1600 سي سي، وينتج قوة تصل الى 106 حصانا، وناقل سرعات يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات.

بفضل هذه المواصفات تبلغ السرعة القصوى للسيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 نحو 180 كيلومتر في الساعة، كما تحقق استهلاك وقود بمعدل 6.5 لتر لكل 100 كم.

زودت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 بخزان وقود سعة 45 لتر وبلغ طول السيارة 4.260 متر وعرضها 1.680 متر وارتفاعها 1.395 متر مع قاعدة عجلات بطول 2.578 متر ووزن اجمالي 1110 كجم.

هيونداي فيرنا

أسعار السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 “مستعملة”

بلغ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2008 في سوق المستعمل بـ 200 ألف جنيه، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.