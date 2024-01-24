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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 170 ألف جنيه.. مواصفات أشهر سيارات أوبل

أوبل استرا موديل
أوبل استرا موديل 2000

يبحث العديد من المشترين الجدد من أصحاب الدخل المحدود والمتوسط عن سيارات مستعملة بأسعار اقتصادية في ظل ارتفاع أسعار السيارات الجديدة، لقضاء الاحتياجات اليومية، مثل الذهاب للعمل على سبيل المثال.

 

تعتبر السيارة أوبل أسترا أحد أبرز السيارات الاعتمادية المستعملة في السوق المصرية، حيث حققت انتشاراً واسعاً ويستمر إنتاجها حتى الآن.

 

أسعار السيارة أوبل استرا موديل 2000 مستعملة

يبدأ سعر السيارة أوبل استرا موديل 2000 في سوق المستعمل بـ 170 ألف جنيه،  وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت، وتختلف الأسعار حسب حالة السيارة ومستوى الكماليات الداخلية المرفقة بها، وحسب المسافة التي قطعتها.

 

 أوبل استرا موديل 2000

مواصفات أوبل استرا موديل 2000

حصلت السيارة السيارة أوبل استرا موديل 2000 على قوتها من محرك بسعة 1000 سي سي حتى 1300 سي سي، مقترن بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 نقلات.

 

تتوفر السيارة أوبل استرا موديل 2000 بالعديد من الكماليات الأساسية مثل ووسائد هوائية، وراديو اف ام، وبلوتوث، تكييف، وزجاج كهربائي، وشاحن يو اس بي، وفوانيس شبورة، وسنتر لوك، وباور ستيرنج.

 

وبلغت قراءة العداد في السيارة أوبل استرا موديل 2000 نحو 170 ألف كيلومتر، وفقاً لإحدى منصات البيع عبر الإنترنت.

 

 

 

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