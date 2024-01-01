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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

مواصفات سوزوكي فرونكس
مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

كشف وكيل سيارات سوزوكي عن طرازه الجديد سوزوكي فرونكس موديل 2024 داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تنتمي فرونكس  لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتمتلك فرونكس مظهر شبابي وعصري .

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

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- أبعاد سوزوكي فرونكس موديل 2024 :

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

تأتي سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 3995 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2520 مم .

- محرك سوزوكي فرونكس موديل 2024 :

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

تحصل سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 101 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 37 لتر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

-مواصفات سوزوكي فرونكس موديل 2024 :

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

زودت سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مكسوة بالجلد، وشاشة ترفيه تعمل باللمس مقاس 9 بوصة ، وشاشة تدعم الاقتران بالهاتف الذكي ، وتدعم ميزة التعرف على الصوت، وبها شاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة، و6 سماعات للصوت، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، وتكيف أوتوماتيك، وشاحن لا سلكي ، وتدعم نظام الدخول الذكي، وبها نوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب .

- سعر سوزوكي فرونكس موديل 2024:

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

تتوافر سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 بالسعودية بسعر 61.525 ألف ريال سعودي .
 

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