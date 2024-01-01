كشف وكيل سيارات سوزوكي عن طرازه الجديد سوزوكي فرونكس موديل 2024 داخل المملكة العربية السعودية ، حيث تنتمي فرونكس لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية ، وتمتلك فرونكس مظهر شبابي وعصري .

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

- أبعاد سوزوكي فرونكس موديل 2024 :

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

تأتي سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 3995 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1550 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2520 مم .

- محرك سوزوكي فرونكس موديل 2024 :

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

تحصل سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 101 حصان، ويصل سعه خزان وقودها الي 37 لتر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

-مواصفات سوزوكي فرونكس موديل 2024 :

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

زودت سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 بالعديد من التكنولوجيات منها، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مكسوة بالجلد، وشاشة ترفيه تعمل باللمس مقاس 9 بوصة ، وشاشة تدعم الاقتران بالهاتف الذكي ، وتدعم ميزة التعرف على الصوت، وبها شاشة عدادات مقاس 4.2 بوصة، و6 سماعات للصوت، وشاشة عرض على الزجاج الأمامي، وتكيف أوتوماتيك، وشاحن لا سلكي ، وتدعم نظام الدخول الذكي، وبها نوافذ كهربائية، وقفل مركزي للأبواب .

- سعر سوزوكي فرونكس موديل 2024:

مواصفات سوزوكي فرونكس 2024

تتوافر سيارة سوزوكي فرونكس موديل 2024 بالسعودية بسعر 61.525 ألف ريال سعودي .

