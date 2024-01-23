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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أحدث أسعار سوزوكي جراند فيتارا 2024 في مصر

سوزوكي جراند فيتارا
سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

تقدم العلامة التجارية اليابانية سوزوكي باقة من أحدث السيارات الجديدة في السوق المصري، وتعتبر جراند فيتارا 2024، الجديدة واحدة منها.

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 الفئة الأولى GLX موديل 2024 بسعر 1,499,900 جنيه.

سعر سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 الفئة الثانية GLX 2 TONE موديل 2024 بسعر 1,549,900 جنيه.

 

ابعاد السيارة سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024 

قاعدة العجلات 2600 مم.

الطول الإجمالي 4345 مم.

العرض الإجمالي 1795 مم.

الارتفاع الإجمالي 1645 مم.

الخلوص الأرضي 210 مم.

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

سوزوكي جراند فيتارا موديل 2024

تتوافر السيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 بناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، مع محرك رباعي الأسطوانات 4 سلندر، سعة 1500 CC،يستطيع أن ينتج قوة إجمالية قدرها 103 أحصنة، و138 نيوتن/متر من العزم الأقصى للدوران.

 

تصل السرعة القصوى للسيارة سوزوكي جراند فيتارا 2024 إلى 170 كيلومتر في الساعة، بينما دعمت السيارة بعدد من التجهيزات منها، شاشة تعمل باللمس، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وحساسات ركن خلفية، وكاميرا لسهولة التحكم ومثبت سرعة، إضافة إلى مكيف هواء، وسنتر لوك، وزجاج كهربائي.

 

 

 

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