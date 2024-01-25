التريلا عجنت 8 سيارات.. تطور جديد في حادث محور المريوطية

أصدرت النيابة العامة بجنوب الجيزة عدة قرارات في حادث محور المريوطية الذي اسفر عن تهشم ٨ سيارات بعدما اطاحت بهم سيارة نقل بمقطورة "تريلا" من اعلى المحور.

وشكلت النيابة لجنة من فنيي الادارة العامة للمرور لفحص السيارة المتسببة في الحادث والكشف على الفرامل لتحديد مدى وجود اي عطل بها، وقررت النيابة استدعاء شهود العيان والناجين والمصابين لسماع اقوالهم في حال سماح حالتهم الصحية.

وطلبت النيابة سحب عينة دماء من سائق السيارة المتسببة في الحادث لاجراء تحليل له لبيان تعاطيه مخدرات من عدمه وامرت بحبسه ٤ ايام على ذمة التحقيقات.

ملحقتش الفرامل

وخلال التحقيقات قال سائق السيارة التريلا التي تسببت في اصابة ٥ اشخاص وتهشم ٨ سيارات بحادث محور المريوطية انه كان يقود سيارته المحملة بمواد البناء "زلط" واثناء سيره على المحور فوجئ بتوقف حركة السيارات وزحام مروري كثيف.

واضاف السائق خلال استجوابه عقب التحفظ عليه في المستشفى لاصابته في الحادث انه لم يتمكن من التوقف ولم يقدر المسافة بينه وبين السيارات امامه فاصطدم بهم لعدم قدرته على جذب الفرامل وثقل السيارة لحمولتها.

وتبين من التحريات ان السائق من محافطة سوهاج ويعمل سائقا على السيارة لنقل مواد البناء.

٢٦ ثانية مرعبة

ورصد مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة التابعة الادارة العامة للمرور تفاصيل حادث محور المريوطية الذي اطاحت فيه سيارة نقل بمقطورة ب ٨ سيارات اخرى من اعلى المحور لتسقط مهشمة على الارض.

وتضمن مقطع الفيديو ومدته ٢٦ ثانية سقوط سيارة نقل محملة بالاغنام "خرفان" بعدما اصطدمت بها من الخلف السيارة المقطورة واسقطتها من اعلى المحور لتتطاير الاغنام في الجو وسقط بعضها نافقا بينما في الباقين من موقع الحادث.

وتحفظت الاجهزة الامنية بالجيزة على سائق السيارة النقل التريلا المتسببة في حادث محور المريوطية داخل المستشفى عقب اصابته في الحادث.

وعينت مباحث الجيزة حراسة على غرفة السائق في المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في حادث المريوطية، الذي وقع على الطريق الدائري في الجيزة، تفاصيل دهس سيارة مقطورة لعدد من السيارات، حيث قامت أجهزة المرور برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

حادث مروع

وقالت مصادر إن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص، جراء تصادم مقطورة بـ 8 سيارات على الطريق الدائري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق تضمن ورود بلاغ أفاد بإصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات على الطريق الدائري أعلى المريوطية، وسقوط سيارتين على مطلع الكوبري من أعلى الطريق الدائري، ووقوع إصابات.

على الفور دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات المرور وأوناش المرور إلى موقع الحادث على الطريق الدائري في المريوطية، وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق ما نتج عنه تهشم السيارات تماما ووقوع إصابات بين قائدي وراكبي السيارات