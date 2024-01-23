الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

رصد مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة التابعة الإدارة العامة للمرور، تفاصيل حادث محور المريوطية الذي أطاحت فيه سيارة نقل بمقطورة بـ ٨ سيارات أخرى من أعلى المحور لتسقط السيارات مهشمة على الأرض.

وتضمن مقطع الفيديو ومدته ٢٦ ثانية، سقوط سيارة نقل محملة بالأغنام "خرفان" بعدما اصطدمت بها من الخلف السيارة المقطورة، وأسقطتها من أعلى المحور لتتطاير الأغنام في الجو، وسقط بعضها نافقا.

وتجري النيابة العامة بالجيزة، تحقيقات موسعة في حادث إطاحة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" بـ ٨ سيارات من أعلى محور المريوطية أمام المتحف الكبير.

وطلبت النيابة، سحب عينة دماء من سائق السيارة المتسببة في الحادث لاجراء تحليل له لبيان تعاطيه مخدرات من عدمه.

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة، على سائق السيارة النقل التريلا المتسببة في حادث محور المريوطية داخل المستشفى عقب اصابته في الحادث.

وعينت مباحث الجيزة حراسة على غرفة السائق في المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيق.

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في حادث المريوطية، الذي وقع على الطريق الدائري في الجيزة، تفاصيل دهس سيارة مقطورة لعدد من السيارات، حيث قامت أجهزة المرور برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

القصة الكاملة لحادث المريوطية

وقالت مصادر لـ “صدى البلد”، إن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص، جراء تصادم مقطورة بـ 8 سيارات على الطريق الدائري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق تضمن ورود بلاغ أفاد بإصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات على الطريق الدائري أعلى المريوطية، وسقوط سيارتين على مطلع الكوبري من أعلى الطريق الدائري، ووقوع إصابات.

على الفور دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات المرور وأوناش المرور إلى موقع الحادث على الطريق الدائري في المريوطية، وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق ما نتج عنه تهشم السيارات تماما ووقوع إصابات بين قائدي وراكبي السيارات.