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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقطورة و8 سيارات.. المرور: إصابة 5 أشخاص في حادث المريوطية

حادث المريوطية
حادث المريوطية

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في حادث المريوطية، الذي وقع على الطريق الدائري في الجيزة، تفاصيل دهس سيارة مقطورة لعدد من السيارات، حيث قامت أجهزة المرور برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

القصة الكاملة لحادث المريوطية

وقالت مصادر لـ صدى البلد إن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص، جراء تصادم مقطورة بـ 8 سيارات على الطريق الدائري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق تضمن ورود بلاغ أفاد بإصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات على الطريق الدائري أعلى المريوطية، وسقوط سيارتين على مطلع الكوبري من أعلى الطريق الدائري، ووقوع إصابات.

على الفور دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات المرور وأوناش المرور إلى موقع الحادث على الطريق الدائري في المريوطية، وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق ما نتج عنه تهشم السيارات تماما ووقوع إصابات بين قائدي وراكبي السيارات.

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وشرحت المعاينة التي أجرتها أجهزة المرور في حادث الطريق الدائري في المريوطية، أنه أثناء توقف الحركة المرورية على الطريق ظهرت سيارة نقل بمقطورة اصطدمت بالسيارات المتوقفة ما نتج عنه انقلاب سيارة ملاكي وأخرى ميكروباص من أعلى الطريق إلى مطلع الطريق الدائري.

كما تبين من التحريات اصطدام السيارة النقل في حادث الطريق الدائري في المريوطية بأكثر من 8 سيارات ما بين ملاكي وميكروباص، وجار رفع حطام الحادث حيث تم نقل المصابين إلى المستشفيات.

المريوطية الجيزة مقطورة الطريق الدائرى الدائري

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