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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

انتشار مكثف لرجال الأمن أمام منزل مرتضى منصور بالمهندسين والسبب مفاجأة| فيديو

منزل مرتضى منصور
منزل مرتضى منصور

شنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في الجيزة حملة إشغالات موسعة في شارع أحمد عرابي بالمهندسين، حيث قامت الحملة برفع إشغالات من الشارع ومن بينهما إشغالات أمام منزل مرتضى منصور

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قوات الأمن أمام منزل مرتضى منصور

ورصدت كاميرا صدى البلد الحملة الأمنية التي شنتها أجهزة الأمن أمام منزل مرتضى منصور، حيث تم رفع المخالفات والإشغالات في شارع أحمد عرابي، ومن بينها بعض الإشغالات أمام منزل مرتضى منصور.

واستكملت الأجهزة المختصة في الجيزة بالتنسيق مع أجهزة المحافظة أعمال رفع الإشغالات في المهندسين بشارع أحمد عرابي، حيث تم رفع الصدادات الحديدية بالكامل من أمام مكتب مرتضى منصور، وايضا الإشغالات المتواجدة على الرصيف وجاري استكمال الحملات الأمنية.

كانت محكمة جنح النقض قررت حجز نظر طعنين ضد مرتضى منصور لسب وقذف محمود الخطيب لجلسة 27 يناير للحكم، حيث يواجه مرتضي منصور العديد من القضايا حاليا في اتهامات بالسب والقذف وتنظر محكمة النقض الشهر المقبل أحدي جلسات محاكمته في قضية سب وقذف ضد شخصيات عامة.

وكانت محكمة جنح الاقتصادية قررت تأجيل محاكمة مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك السابق في 8 دعاوى مقامة من ممدوح عباس الرئيس الأسبق لمجلس إدارة نادي الزمالك، ودعوي المحامي محمد عثمان المستشار القانوني للنادي الأهلي وكيلا عن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وهاني العتال نائب رئيس نادي الزمالك السابق، وعبد الناصر زيدان وغيرهم بتهمة السب والقذف، لجلسة  20 فبراير.

وفي وقت سابق، قررت محكمة القضاء الإداري، تأجيل دعوى ممدوح عباس رئيس نادي الزمالك الأسبق، والتي تطالب رئيس نادي الزمالك السابق مرتضى منصور بدفع 2 مليون جنيه، بسبب شطبه من عضوية نادي الزمالك إلى جلسة 18 فبراير المقبل للاطلاع.

واختصمت الدعوى التي حملت رقم 4530 لسنة 71 قضائية، رئيس نادي الزمالك السابق، مرتضى منصور، بصفته، وكل من وزير الرياضة، ومدير الهيئات الرياضية بالجيزة، ورئيس مجلس إدارة نادي الزمالك بصفتهم القانونية، وجاء في الدعوى أن ممدوح عباس، تعرض للتنكيل من مرتضى منصور، فور توليه رئاسة نادي الزمالك، في وقت مضى، وأعلن عن شطب اسمه من عضوية النادي، وحذف صورته من قائمة رؤساء النادي.

مرتضى منصور شارع احمد عرابي منصور رئيس نادي الزمالك السابق وزارة الداخلية منزل مرتضى منصور

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