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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

أكل فاسد.. مصرع عجوز وإصابة 3 بتسمم في المنيرة

صدى البلد

لقي عامل في العقد السادس من عمره مصرعه بينما أصيب 3 آخرون متأثرين بإصابتهم بحالات تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة داخل منزلهم بشارع أبو بكر الصديق بدائرة قسم شرطة المنيرة الغربية.

تلقى الرائد مصطفى الدكر رئيس مباحث قسم شرطة المنيرة الغربية بمديرية أمن الجيزة إشارة من المستشفى تفيد باستقبال كل من "السيد م ا" في العقد السادس من عمره، متوفي، و"ميادة ع م" في العقد الخامس من عمرها، "عبير ا م" في العقد الرابع، وطفل يدعي "آدم م" في العقد الأول، جميعهم مصابين بحالات إعياء وقئ وادعاء تناول وجبة فاسدة ومقيمين بشارع أبو بكر الصديق بدائرة القسم، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلي محل البلاغ وبالفحص تبين أن المتوفي والمصابين تناولوا وجبة فاسدة وتم التحفظ على الجثة داخل ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

مصرع عجوز المنيرة الغربية تسمم وجبة فاسدة قسم شرطة المنيرة الغربية

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