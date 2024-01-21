ننشر تشكيل دائرتي جنايات مستأنف مأمورية الكيلو 10.5 في الجيزة

كشفت مصادر خاصة لـ صدى البلد، تفاصيل تشكيل دوائر جنايات مستأنف الجيزة الجديدة المنعقدة بمعسكر قوات الأمن بالكيلو 10.5، حيث تم استحداث دائرتي جنايات مستأنف، ليصبح عدد الداوائر في المحكمة 5 دوائر، 3 جنايات و2 جنايات مستأنف.

تشكيل مأمورية الكيلو 10.5 بعد التعديلات

وقالت المصادر، إنه تم استحداث الدائرة 10 جنايات مستأنف الجيزة والتي ستنعقد في الأسبوع الثالث برئاسة المستشار إبراهيم عبدالخالق وعضوية المستشارين أحمد عبدالعزيز وعمرو أحمد ومحمد عيد رمضان، لتنظر استئناف أحكام الجنايات الصادرة من دوائر 17 و24 و26 جنائي جيزة الهرم والواحات والشيخ زايد أول وحدائق أكتوبر.

كما تم استحداث الدائرة 11 جنايات مستأنف الجيزة والتي ستنعقد في الأسبوع الرابع، برئاسة المستشار د.يحيي أحمد مرسى البنا وعضوية المستشار أحمد محمد دبوس وريمون سمير وأحمد مجدي محمود، لتنظر أحكام الجنايات الصادرة من دوائر 15 و 16 و25 جنائي جيزة أكتوبر ثان وثالث والهرم والواحات والشيخ زايد أول وثان زوجي.

وتضم مأمورية الكيلو 10.5 الدائرة 17 جنايات أول درجة برئاسة المستشار جمال أبو طالب وعضوية المستشارين طارق أبو زيد وحاتم عبدالفتاح وبشير عبدالرؤوف حيث تنعقد في الأسبوع الثالث وتنظر جنايات ثان أكتوبر، والدائرة 24 جنايات جيزة برئاسة المستشار حسين مسلم محمد وعضوية المستشارين رجب عبدالعظيم وأحمد فاروق ود. هشام مصطفى، وتنعقد في الأسبوع الرابع.

كما تضم المأمورية الدائرة 25 جنايات أول درجة جيزة برئاسة المستشار جلال عبداللطيف وعضوية المستشارين خالد فائق وعمرو وحيد وملهم مختار وتنعقد في الاسبوع الأول وتنظر جنايات الشيخ الزايد أول وثان والهرم والواحات.