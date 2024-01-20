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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بسبب إجبارها على الزواج.. فتاة تلقي بنفسها من الرابع في الجيزة

اسعاف - أرشيفية
اسعاف - أرشيفية

اقدمت فتاة في الجيزة على إنهاء حياتها بعد قيامها بالقفز من الطابق الرابع بمنزل أسرتها بسبب إجبارها على الزواج من أحد الأشخاص، وتم نقلها إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

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تفاصيل سقوط فتاة من الرابع في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود إشارة من المستشفى العام أفادت باستقبال فتاة في العقد الثالث من العمر، مصابة بسحجات وكسور متفرقة في أنحاء الجسد، وأمر اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

بالانتقال والفحص، تبين من المعاينة والتحريات التي باشرتها أجهزة أمن الجيزة برئاسة اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على فتاة مصابة بكسور وسحجاب متفرقة في الجسد، إدعاء سقوط من أعلى، وجرى استكمال التحريات لمعرفة أسباب وملابسات الواقعة.

وكشفت التحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة، بإشراف اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الفتاة في العقد الثالث من العمر وأقدمت على إنهاء حياتها بسبب رفض والدها خطبتها من شاب ترتبط به عاطفيا وقام بإجبارها على الارتباط من آخر مما استدعى قفزها من الطابق الرابع.

وبسؤال أهلية الفتاة قرروا أمام أجهزة المباحث في الجيزة، سقوط الفتاة من الرابع بعدما ألقت بنفسها بسبب اجبارها على الزواج من شاب آخر غير الذي تربطها به علاقة عاطفية، ولم يتهموا أحد بالتسبب في ذلك نافيين وجود شبهة جنائية في الواقعة.

وتحرر المحضر اللازم عن الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة غرفة عمليات النجدة علاقة عاطفية مباحث الجيزة مديرية امن الجيزة

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