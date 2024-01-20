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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ليلة القبض على حمو بيكا.. القصة الكاملة لـ مشاجرة كافيه الجيزة

حمو بيكا
حمو بيكا

كشفت الأجهزة الأمنية في الجيزة تفاصيل مشاجرة حمو بيكا، والتي وقعت داخل كافيه شهير بمدينة 6 أكتوبر، حيث تبين اندلاع المشاجرة بين طرفين أحدهما المطرب الشعبي حمو بيكا، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بسبب فقرة غنائية.

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القصة الكاملة لمشاجرة حمو بيكا

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين طرفين أحدهما حمو بيكا، بسبب فقرة غنائية داخل كافيه شهير في أكتوبر انتهت بتكسير الألواح الزجاجية الخاصة بالكافيه، وضبط طرفي المشاجرة، بعد إصابة 4 أشخاص جراء ذلك، وإخطار اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة الذي أمر بإحالة المحضر للنيابة لتولي التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا من المواطنين بنشوب مشاجرة داخل كافيه بمنطقة 6 أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية في الجيزة، نشوب مشاجرة بين طرف أول - مالك الكافيه وعامل بالكافيه - مصابين بجروح، وطرف ثاني - حمو بيكا ومدير أعماله ومصمم جرافيك وفني صوت - مصابين بجروح وسحجات، بسبب خلافات بين مالك الكافيه وفني الصوت.

وكشفت التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة، نشوب المشاجرة بين مالك الكافيه وفني الصوت بسبب خلافات على موعد تقديم فقرة غنائية خاصة، حيث تعدوا على بعضهم بالسب والقذف ثم قام حمو بيكا بمعاتبة مالك الكافيه فوقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

وكشفت التحريات والمعاينة وجود تلفيات وتكسير داخل الكافيه وتم القبض على الطرفين، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن الواقعة.

حمو بيكا الجيزة كافيه شهير مديرية امن الجيزة المطرب الشعبي حمو بيكا

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