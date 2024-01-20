باعت نفسها وجوزها خلص على ابنها.. أحكام بالمشدد لعاملة وترزي في الجيزة

عاقبت محكمة جنايات الجيزة، عاملة تنظيف وترزي بالسجن المشدد ثلاث سنوات للأولى و7 سنوات للثاني، في اتهامهم بإنهاء حياة ابن الأولى خلال وصلة تعدي عليه في بولاق الدكرور في القضية رقم 9967 لسنة 2023 جنايات بولاق الدكرور.

تحقيقات النيابة في مقت.ل صغير على يد والدته وزوجها

حيث اتهمت النيابة العامة في الجيزة، كلا من محمود ع ترزي بالغ من العمر 32 سنة، ونورا ج عاملة تنظيف منازل 30 سنة، بأنهم بدائرة قسم بولاق الدكرور، قام المتهم الأول بضرب الصغير المجني عليه محمد ع عمدا مع سبق الإصرار بأن انتوى تقويم سلوكه فإنقلب التهذيب إلى تعذيب فانهال عليه ضربا حتى لقى مصرعه، بيد إنه لم يقصد من تعديه ذلك قتلا ولكن افضى ضربه إلى موته، واحرز المواد المخدرة.

حيث شهدت منى ج خلال التحقيقات، أن شقيقة المتوفي أخبرتها فور حدوث الواقعة، بتعدي المتهم الدائم على المجني عليه ضربا بأماكن متفرقة في أنحاء الجسد مستخدما عصا، محدثا به إصابات أثبتها الطب الشرعي، بيمين الوجه والذقن والرأس، وهي إصابات ذي طبيعية رضية بسحايا المخ وأوذيما بالمخ والتي أودت بحياته، كما أبلغتها بتعدي المتهم عليها وعلى شقيقهما الثالث بصفة دورية كونه زوج والدتهم - المتهمة الثانية - ويسكن برفقتهم.

فيما شهد والد المجني عليه خلال تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، بشكوى نجلته الدائمة له من المتهم الأول والمعتاد على التعدي على المجني عليه بالضرب محدثا به إصابات عدة وفي يوم الواقعة تعدى المتهم الأول على المجني عليه ضربا مستخدما في ذلك عصا وأحدث ما به من إصابات مما أودت بحياته، وعلل بأن طلاقه من المتهمة الثانية لسوء أخلاقها وأنه يتهمها وزوجها بأنهما وراء مقتل ابنه.

وقالت تحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، أن المجني عليه بحضانة والدته المتهمة الثانية ويقطن برفقتها في مسكن المتهم الأول، دائم التعدي على المجني عليه وأشقاءه، وشرحت التحريات صحة تعدي المتهم الأول على المجني عليه بالضرب يوم الواقعة مستخدما عصا تخلف عنها إصابات نتج عنها وفاة المجني عليه وعزى قصده إحداث إصابته هذه، حيث تواجد المتهم الأول والمجني عليه وشقيقه أثناء الواقعة، كما تبين اعتياد المتهمين تعاطي المواد المخدرة داخل المسكن.

وشرحت تحقيقات النيابة العامة في الجيزة، بمعاينة الوحدة السكنية مسرح الجريمة، العثور على بعض المضبوطات التي تم تحريزها وإرسالها إلى المعمل الكيماوي لفحصها وتحليلها، وثبت بتقرير المعمل الكيماوي احتواء بعض المضبوطات على المادة الفعالة للحشيش والمدرج بالجدول الأول من قانون المخدرات وكذا مادة الميثامفيتامين المدرج بالجدول الأول، وثبت بعينة الدماء والبول الخاصتين بالمتهم الأول أنها تحتوى على أحد نواتج الحشيش، والامفيتامين والميثامفيتامين.