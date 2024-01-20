التحقيقات: لص الطالبية حاول سرقة هاتف جارته فسقط من الطابق السادس

صرحت النيابة العامة في الجيزة، بدفن جثمان طالب لقى مصرعه إثر سقوطه من الطابق السادس من أحد العقارات بمنطقة الطالبية غرب الجيزة، وذلك عقب ورود تقرير الصفة التشريحية الخاص به، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

تفاصيل مصرع طالب في الطالبية

وتبين من التحقيقات التي باشرتها النيابة، أن المتهم كان يسرق شقة جارته، وحينما استولى على الهاتف المحمول لاحظته مالكة الشقة فقام بالقفز من الطابق السادس، ولقى مصرعه في الحال، وتم إيداعه ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ أفاد بسقوط شخص من الطابق السادس بأحد العقارات بمنطقة الطالبية.

وعلى الفور وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وتبين من المعاينة والتحريات التي أجرتها أجهزة أمن الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان طالب في العقد الثاني من العمر، يرتدي كامل ملابسه وبه سحجات وكدمات متفرقة في الجسد.

وكشفت التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، أن الطالب كان يسرق شقة جارته، وحينما لاحظته قام بالقفز من الطابق السادس وسقط جثة هامدة في منور العقار، وجرى نقله إلى المشرحة تحت تصرف النيابة.

تحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث تبين من التحقيقات أن المتوفى كان يسرق شقة جارته واستطاع سرقة هاتفها المحمول، وحينما لاحظت وجوده قامت بالصراخ فقام بالقفز من الطابق السادس ليسقط في منور العقار.