عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بدون وفيات.. كواليس 120 دقيقة حريق في سطح فندق شهير بالدقي

صدى البلد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل ١٢٠ دقيقة من النيران التي التهمت أعلى سطح فندق شهير بمنطقة الدقي، والذي أخمدته قوات الحماية المدنية دون أية إصابات أو تلفيات. 

شب حريق هائل أعلى سطح أحد الفنادق بمنطقة الدقى، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث لمحاولة إخماد النيران ومحاصرتها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد باشتعال حريق أعلى سطح فندق بمنطقة الدقى.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتولت قوات قسم شرطة الدقي برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث والرائد محمد وحيد معاون مباحث الدقي وتم فرض كردون أمني، والمساعدة في اخلاء نزلاء الفندق والعاملين به لاتاحة الفرصة لرجال الإطفاء اخماد الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها بالمكان قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

 

txt

محاولات لإخماد حريق أعلى سطح فندق في الدقي

txt

حركاته فاضحاني في كل حتة.. شابة تطلب الخلع من زوجها لسبب صادم

وكشفت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة عن انتهاء الحريق دون ان يسفر عن أية حالات وفيات، ولم يصب سوى شخص واحد بحالة اختناق، وتم إسعافه في مسرح الحادث دون نقله إلى المستشفى. 

وأضافت التحريات أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في غلايات المياه الخاصة بمغسلة الفندق أعلى السطح، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث. 

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.

حريق هائل سطح فندق شهير الدقي حريق مفيش ولا جثة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

لأول مرة في تاريخه .. الذهب يصل إلى 4000 جنيه | إيه الحكاية؟

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

سيعود للأهلي.. نجم بيراميدز يفجر مفاجأة مدوية عن مصير رمضان صبحي

رموه للكلاب| تفاصيل صادمة في جريمة الزوجة والعشيق بمدينة بدر.. ماذا فعلا ليلة رأس السنة؟

ناقد موضة يعلق على ملابس رجوة زوجة ولي العهد الأردني في سنغافورة

زيزو في الأهلي .. ضحك هستيري من سيد عبد الحفيظ على الهواء

رد فعل صادم من خالد الغندور بشأن مشاركة إمام عاشور مع المنتخب

صفقة جديدة... الزمالك يقترب من ضم لاعب الأهلي السابق

موضوعات متعلقة

محاولات لإخماد حريق أعلى سطح فندق في الدقي

ولادنا كانوا في الدرس.. موظف العجوزة يروي تفاصيل تمزيق طليقته بـ25 طعنة

سرقوا أسلحة وفلوس| اعترافات تفصيلية لـ«عصابة مكاتب المحامين » في الجيزة

حقق 850 مليون مشاهدة .. تحقيقات موسعة مع قرصان الأفلام في بولاق الدكرور

أسقطته مباحث الآداب.. إسلام يعرض نفسه على فيسبوك بملابس حريمي مثيرة| تفاصيل

حامل وملفوفة في بطانية.. لغز جثة فتاة اسفل نفق المنيرة الغربية بالجيزة

كفتة بالترامادول.. كواليس سقوط سيدة هربت المخدرات لزوجها بسجن الجيزة

مجهول ينتحل صفة هبة قطب على تيك توك

ترشيحاتنا

ورطة كبيرة| حجم إصابة محمد صلاح ومدة غيابه

بدون وفيات.. كواليس 120 دقيقة حريق في سطح فندق شهير بالدقي

ما هو دور البورصة المصرية للسلع؟.. مساعد أول وزير التموين يجيب

قبل غلقه.. رابط التسجيل بتنسيق الجامعات الخاصة التيرم الثاني

احذر.. هاتفك قد ينفجر بسبب هذه الأشياء

جومانا مراد: أنا روحي مصرية.. ومش قادرة أخرج منها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يحمي الخلايا من التلف ويقضى على البرد.. عشب يمتلك فوائد خارقة

وصفات طبيعية وطرق طبية.. اليك علاج تجاعيد اليد

مشروب يحمي من أمراض الرئة المزمنة ونزلات البرد ويقضي على التوتر

صدمة للجمهور| مدة غياب صلاح عن المنتخب.. وهذا موعد مباراة الرأس الأخضر

فيديو

رفع حالة الطوارئ.. تحذير عاجل من الأرصاد بسبب الطقس

حقيقة ظهور متحور جديد مميت لكورونا في مصر.. رد رسمي

لسبب غريب .. القبض على مزارع أنهى حياة كلب شنقا | فيديوجراف

صدمة.. هل انتهى مشوار محمد صلاح مع منتخب مصر في أمم أفريقيا؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطى أحمد يكتب: النجيبان المحفوظان!

دينا يحيى

دينا يحيي تكتب: "صوت وصورة مجتمعنا العاجز"

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: 100 يوم على الحرب

عمرو نصار

عمرو نصار يكتب: عن الذكاء الاصطناعي والمستقبل

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: التأثير النفسي للحرب على أطفال غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: السموم الفطرية وتأثيرها على إنتاج الألبان

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد.. آخر هدايا القدر (3)

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: لنغادر البلاد معا

اﻟﻤﺰﻳﺪ