بدون وفيات.. كواليس 120 دقيقة حريق في سطح فندق شهير بالدقي

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بالجيزة تفاصيل ١٢٠ دقيقة من النيران التي التهمت أعلى سطح فندق شهير بمنطقة الدقي، والذي أخمدته قوات الحماية المدنية دون أية إصابات أو تلفيات.

شب حريق هائل أعلى سطح أحد الفنادق بمنطقة الدقى، وانتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان الحادث لمحاولة إخماد النيران ومحاصرتها قبل امتدادها للعقارات المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة.

تلقت الحماية المدنية بالجيزة بلاغا يفيد باشتعال حريق أعلى سطح فندق بمنطقة الدقى.

انتقل رجال الحماية المدنية إلى مكان البلاغ، وتولت قوات قسم شرطة الدقي برئاسة المقدم عمرو فاروق رئيس المباحث والرائد محمد وحيد معاون مباحث الدقي وتم فرض كردون أمني، والمساعدة في اخلاء نزلاء الفندق والعاملين به لاتاحة الفرصة لرجال الإطفاء اخماد الحريق والسيطرة على النيران وإخمادها بالمكان قبل امتدادها للعقارات المجاورة.

وكشفت التحريات بقيادة اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية والعميد عمرو حجازي رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة عن انتهاء الحريق دون ان يسفر عن أية حالات وفيات، ولم يصب سوى شخص واحد بحالة اختناق، وتم إسعافه في مسرح الحادث دون نقله إلى المستشفى.

وأضافت التحريات أن الحريق نشب بسبب حدوث ماس كهربائي في غلايات المياه الخاصة بمغسلة الفندق أعلى السطح، ولا توجد شبهة جنائية في الحادث.

وتحرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيق.