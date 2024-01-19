حركاته فاضحاني في كل حتة.. شابة تطلب الخلع من زوجها لسبب صادم

وقفت “سناء” - اسم مستعار- امام محكمة الاسرة تطلب الخلع من زوجها لسبب صادم مرددة امام هيئة المحكمة: فاضحني في كل مكان مش عارفة اروح اي تجمع عائلي بسببه وبسبب حركاته المحرجة".

وقالت: "من ساعة ما اتجوزته واكتشفت فيه صفات وحشة جدا حاولت اغيره رفض تماما.. كسفني وسط كل اهلنا وقرايبنا واصحابنا كل تجمع عائلي لازم يحرجني بحركاته المقززة وبيخلي كل الناس تتريق عليه وتشمئز منه.

في مكتب الدكتورة نهى الجندي المحامية جلست سناء تروي معاناتها مع زوجها التي استمرت قرابة عامين منذ زواجهما بعدما لاحظت عاداته المقززة وطلبت اقامة دعوى خلع امام محكمة الاسرة عقب رفض زوجها تطليقها عندما واجهته برغبتها في الانفصال عنه بسبب اسلوب حياته ليرد عليها:"انتي ست تافهة".

الدكتورة نهى الجندي في ضيافة صدى البلد

وفي الدعوى التي قدمتها للمحكمة قالت "سناء" انها اثناء خطبتها له كانت تلاحظ قيامه بحركات "مقرفة" فتعتقد انه لا يقصد وكانت تصاب بالحرج من التحدث معه فيها وقالت:"كان بيلعب في مناخيره دايما وبيهرش كتير" ، واضافت انها عقب الزواج كانت تنوي محادثته حول تلك العادات إلا أنها فوجئت بانه "طبع" وليست مجرد حركات اعتاد عليها وسينساها بسهولة ورفض أي محاولات منها للفت انتباهه او الاقلاع عنها.

واضافت قائلة إنها فاض بها الكيل عندما كان يعلق اقاربهم واصدقائهم على حركاته لدرجة التنمر، حيث كانوا يقولوا دائما بسبب حركة وضع اصابعه في انفه "ده بيقور كوسة" وعندما اخبرته بما سمعت قال:"سيبك منهم وكبري دماغك" إلا أنها أصرت على الانفصال عنه بسبب احراجها منه ومن هيئته المقززة طوال الوقت.

قضت محكمة الأسرة بمدينة نصر بتطليق الزوجة وقبول دعوى الخلع.