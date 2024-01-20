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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

قرار قضائي عاجل بشأن مشاجرة حمو بيكا

حمو بيكا
حمو بيكا

قررت جهات التحقيق المختصة في الجيزة، إخلاء سبيل حمو بيكا مطرب المهرجانات الشهير وباقي أطراف المشاجرة التي وقعت بينهما في كافيه شهير بمنطقة اكتوبر.

وتباشر النيابة العامة في الجيزة التحقيقات في مشاجرة حمو بيكا، حيث تم القبض على المطرب الشعبي الشهير حمو بيكا برفقة مدير أعماله وفني صوت ومالك كافيه وعامل، وذلك عقب نشوب مشاجرة بينهم نتجت عنها تلفيات في الكافيه المتواجد بمدينة 6 أكتوبر.

تفاصيل مشاجرة حمو بيكا في كافيه أكتوبر 

وتستمع النيابة العامة لأقوال المطرب الشهير حمو بيكا، ومدير أعماله وفني صوت ومصمم جرافيك كانوا متواجدين برفقته داخل الكافيه الشهير، حيث تبين نشوب مشاجرة بينهم وبين مالك كافيه وعامل بالكافيه بسبب خلافات على فقرة غنائية.

وكشفت التحريات الأمنية، أن حمو بيكا ومدير أعماله كانوا متواجدين داخل الكافيه محل الواقعة في ساعات الصباح الأولى اليوم، السبت، ونشبت مشاجرة بين مصمم جرافيك كان برفقته ومالك الكافيه تطورت إلى تكسير في الكافيه وإصابة 4 أشخاص.

وتبين من التحريات نشوب مشاجرة بين طرفين أحدهما حمو بيكا، بسبب فقرة غنائية داخل كافيه شهير في أكتوبر انتهت بتكسير الألواح الزجاجية الخاصة بالكافيه، وضبط طرفي المشاجرة، بعد إصابة 4 أشخاص جراء ذلك، وإخطار اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، الذي أمر بإحالة المحضر للنيابة لتولي التحقيقات.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من المواطنين بنشوب مشاجرة داخل كافيه بمنطقة 6 أكتوبر، وعلى الفور وجه اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص وكشف ملابسات الواقعة وأسبابها.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي، مدير المباحث الجنائية في الجيزة، نشوب مشاجرة بين طرف أول - مالك الكافيه وعامل بالكافيه - مصابين بجروح، وطرف ثانٍ - حمو بيكا ومدير أعماله ومصمم جرافيك وفني صوت - مصابين بجروح وسحجات، بسبب خلافات بين مالك الكافيه وفني الصوت.

وكشفت التحريات الأمنية لأجهزة أمن الجيزة، نشوب المشاجرة بين مالك الكافيه وفني الصوت بسبب خلافات على موعد تقديم فقرة غنائية خاصة، حيث تعدوا على بعضهم بالسب والقذف، ثم قام حمو بيكا بمعاتبة مالك الكافيه فوقعت مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة.

وكشفت التحريات والمعاينة وجود تلفيات وتكسير داخل الكافيه، وتم القبض على الطرفين، وتحرر المحضر اللازم، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عن الواقعة.

حمو بيكا إخلاء سبيل حمو بيكا غرفة عمليات النجدة مدينة 6 أكتوبر مطرب المهرجان

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