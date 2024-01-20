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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

كان طاير بالعربية.. المتهم بدهس مدرسة في الجيزة: مخدتش بالي منها

جثة - أرشيفية
جثة - أرشيفية

تستكمل النيابة العامة في الجيزة، التحقيقات في واقعة دهس مدرسة أثناء عبورها الطريق في منطقة الدقي، حيث صرحت النيابة العامة بدفن جثمان المتوفاة عقب صدور تقرير الصفة التشريحية الخاص بها، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

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تفاصيل مصرع مدرسة في حادث مروري

وأمرت النيابة العامة في الجيزة، بعرض المتهم بدهس مدرسة في الدقي على الطب الشرعي لإجراء تحليل مخدرات له، ومراجعة كاميرات المراقبة في محيط الحادث، والاستماع إلى أقوال شهود العيان حول الواقعة، وحبس المتهم على ذمة التحقيقات التي تجرى معه.

وكشفت التحقيقات التي باشرتها النيابة في الجيزة أن المتهم طالب في العقد الثاني من العمر، وأنه أثناء عبور المدرسة المتوفتة أمام السيارة تصادف مروره في الشارع فصدمها وتوفيت في الحال، وتم نقلها إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة.

واعترف الطالب المتهم بدهس مدرسة في الدقي باعترافات خلال التحقيقات، حيث تبين أنه فوجئ بالسيدة أثناء مرورها أمام السيارة ولم يستطع تفاديها فقام بالاصطدام بها، فيما قرر شهود العيان على الواقعة أن المتهم كان يسير بسرعة عالية بالسيارة، ما نتج عنه اصطدامه بالسيدة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من غرفة عمليات النجدة تضمن وقوع حادث مروري في الدقي.

وعلى الفور، وجه اللواء هشام أبو النصر، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وتبين من التحريات التي باشرتها الأجهزة الأمنية في الجيزة بإشراف اللواء محمد الشرقاوي، مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، أن وراء ارتكاب الواقعة طالب، حيث قام بالاصطدام بها أثناء عبورها الطريق.

تم التحفظ على الطالب، وتحرر المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجيزة غرفة عمليات النجدة كاميرات المراقبة منطقة الدقي الدقي

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