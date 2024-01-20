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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

بواسطة زجاجة مولوتوف.. القصة الكاملة لمقـ.تل مالك سوبر ماركت في الجيزة

جثة - ارشيفية
جثة - ارشيفية

كشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، عن ملابسات مقتل صاحب سوبر ماركت على يد جاره بمنطقة إمبابة شمال الجيزة بسبب خلافات الجيرة بينهما.

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تفاصيل مقتل صاحب سوبر ماركت في الجيزة

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغ من الأهالي بنشوب مشاجرة بسبب خلافات بين صاحب سوبر ماركت وآخر بسبب خلافات الجيرة، نتج عنها مصرع صاحب السوبر ماركت وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة، بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص، تبين من التحريات والمعاينة التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثمان مالك سوبر ماركت يرتدي كامل ملابسه به حروق متفرقة في أنحاء الجسد، وتم نقله إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وجرى استكمال التحريات لكشف الملابسات.

وتبين من التحريات التي باشرها اللواء هاني شعراوي مدير المباحث الجنائية، نشوب مشاجرة بين طرفين الأول مالك سوبر ماركت وعاطل وشقيقه، مع عامل بسبب خلافات الجيرة، حيث قام العامل بإلقاء زجاجة بها مادة حارقة “مولوتوف” على الطرف الأول، مما تسبب في وفاة مالك السوبر ماركت متأثرا بإصابته.

وألقت أجهزة أمن الجيزة القبض على باقي أطراف المشاجرة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات الجنائية وإخطار النيابة العامة في الجيزة لمباشرة التحقيقات.

الجيزة خلافات الجيرة مادة حارقة مولوتوف قتل صاحب سوبر ماركت

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