ماتا بالرصاص.. العثور على جثتي أب وابنه في الصف بالجيزة

لقى أب وابنه مصرعهم بالرصاص في جنوب الجيزة، في ظروف غامضة وشكلت أجهزة مديرية أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة، إخطارا من غرفة عمليات النجدة تضمن ورود بلاغا بالعثور على جثتين في منطقة الصف، وعلى الفور وجه اللواء هشام ابو النصر مساعد وزير الداخلية مدير أمن الجيزة بسرعة الانتقال والفحص.

وبالانتقال والفحص تبين من المعاينة والتحريات التي باشرها اللواء محمد الشرقاوي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، العثور على جثتي لشخص اربيعيني وابنه مصابين بطلق ناري في الجسد وتم التحفظ عليهم ومراجعة المشاهدات الأخيرة للمجني عليهم.

تم إيداع الجثامين المشرحة تحت تصرف النيابة العامة في الجيزة، وشكلت أجهزة أمن الجيزة فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة، وفحص دائرة علاقات المجني عليهم لكشف أسباب الجريمة، وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.