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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

إجراء تحليل مخدرات لسائق التريلا المتسببة في حادث محور المريوطية

صدى البلد

تجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في حادث اطاحة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" بـ ٨ سيارات من أعلى محور المريوطية امام المتحف الكبير. 

وطلبت النيابة سحب عينة دماء من سائق السيارة المتسببة في الحادث لإجراء تحليل له لبيان تعاطيه مخدرات من عدمه. 

وتحفظت الأجهزة الأمنية بالجيزة على سائق السيارة النقل التريلا المتسببة في حادث محور المريوطية داخل المستشفى عقب إصابته في الحادث. 

وعينت مباحث الجيزة حراسة على غرفة السائق في المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيق. 

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في حادث المريوطية، الذي وقع على الطريق الدائري في الجيزة، تفاصيل دهس سيارة مقطورة لعدد من السيارات، حيث قامت أجهزة المرور برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

القصة الكاملة لحادث المريوطية

وقالت مصادر لـ صدى البلد إن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص، جراء تصادم مقطورة بـ 8 سيارات على الطريق الدائري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق تضمن ورود بلاغ أفاد بإصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات على الطريق الدائري أعلى المريوطية، وسقوط سيارتين على مطلع الكوبري من أعلى الطريق الدائري، ووقوع إصابات.

 

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تحت الحراسة في المستشفى.. التحفظ على سائق التريلا المتسببة بحادث محور المريوطية

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مقطورة و8 سيارات.. المرور: إصابة 5 أشخاص في حادث المريوطية

على الفور دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات المرور وأوناش المرور إلى موقع الحادث على الطريق الدائري في المريوطية، وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق ما نتج عنه تهشم السيارات تماما ووقوع إصابات بين قائدي وراكبي السيارات

محور المريوطية حادث محور المريوطية تحليل مخدرات لسائق التريلا

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مقطورة و8 سيارات.. المرور: إصابة 5 أشخاص في حادث المريوطية

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