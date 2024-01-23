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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

مقدرتش المسافة وملحقتش افرمل.. اعترافات صادمة لسائق التريلا المتهم بحادث المريوطية

صدى البلد

قال سائق السيارة التريلا التي تسببت في إصابة 5 أشخاص وتهشم 8 سيارات بحادث محور المريوطية إنه كان يقود سيارته المحملة بمواد البناء "زلط" وأثناء سيره على المحور فوجئ بتوقف حركة السيارات وزحام مروري كثيف. 

وأضاف السائق خلال استجواب قوات الأمن له عقب التحفظ عليه في المستشفى لإصابته في الحادث، إنه لم يتمكن من التوقف ولم يقدر المسافة بينه وبين السيارات أمامه فاصطدم بهم لعدم قدرته على جذب الفرامل وثقل السيارة لحمولتها. 

وتبين من التحريات أن السائق من محافطة سوهاج ويعمل  سائقا على السيارة لنقل مواد البناء. 

ورصد مقطع فيديو سجلته كاميرات المراقبة التابعة الادارة العامة للمرور تفاصيل حادث محور المريوطية الذي اطاحت فيه سيارة نقل بمقطورة بـ 8 سيارات اخرى من اعلى المحور لتسقط مهشمة على الارض. 

 

٢٦ ثانية مرعبة

وتضمن مقطع الفيديو ومدته ٢٦ ثانية سقوط سيارة نقل محملة بالاغنام "خرفان" بعدما اصطدمت بها من الخلف السيارة المقطورة واسقطتها من اعلى المحور لتتطاير الاغنام في الجو وسقط بعضها نافقا بينما في الباقين من موقع الحادث. 

وتجري النيابة العامة بالجيزة تحقيقات موسعة في حادث اطاحة سيارة نقل بمقطورة "تريلا" بـ 8 سيارات من اعلى محور المريوطية امام المتحف الكبير. 

وطلبت النيابة سحب عينة دماء من سائق السيارة المتسببة في الحادث لاجراء تحليل له لبيان تعاطيه مخدرات من عدمه. 

 

حراسة على السائق 

 

وتحفظت الأجهزة الامنية بالجيزة على سائق السيارة النقل التريلا المتسببة في حادث محور المريوطية داخل المستشفى عقب اصابته في الحادث. 

وعينت مباحث الجيزة حراسة على غرفة السائق في المستشفى وتولت النيابة العامة التحقيق. 

 

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الخرفان طارت.. تفاصيل 26 ثانية مرعبة في حادث محور المريوطية

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إجراء تحليل مخدرات لسائق التريلا المتسببة في حادث محور المريوطية

وكشفت تحريات الأجهزة الأمنية في حادث المريوطية، الذي وقع على الطريق الدائري في الجيزة، تفاصيل دهس سيارة مقطورة لعدد من السيارات، حيث قامت أجهزة المرور برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

القصة الكاملة لحادث المريوطية

وقالت مصادر لـ صدى البلد إن الحادث نتج عنه إصابة 5 أشخاص، جراء تصادم مقطورة بـ 8 سيارات على الطريق الدائري، وتم نقل المصابين إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور، إخطارا من قيادات الطريق تضمن ورود بلاغ أفاد بإصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات على الطريق الدائري أعلى المريوطية، وسقوط سيارتين على مطلع الكوبري من أعلى الطريق الدائري، ووقوع إصابات.

على الفور دفعت الإدارة العامة للمرور، بسيارات المرور وأوناش المرور إلى موقع الحادث على الطريق الدائري في المريوطية، وتبين اصطدام سيارة نقل بمقطورة بعدد من السيارات أعلى الطريق ما نتج عنه تهشم السيارات تماما ووقوع إصابات بين قائدي وراكبي السيارات.

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