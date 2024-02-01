أرخص سيارة من هيونداي 2024 تباع بـ 850 ألف جنيه

يقدم الصانع الكوري عددا كبيرا من طرازات السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وذلك بسبب إقبال المواطنين علي شراء السيارات الكورية لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة ، وتوافره تلك السيارات رغم زيادات أسعار السيارات الجديدة المستمرة عالميا ، وذلك يعود الي الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات الجديدة .

أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الجديدة بمصر

- أبعاد هيونداي اكسنت RB موديل 2024 السيدان :

أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الجديدة بمصر

تتوافر هيونداي اكسنت RB داخل سوق السيارات بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2570 مم .

- وسائل الأمان بـ هيونداي اكسنت RB :

زودت سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، وأحزمة أمان ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب ، وإنذار ضد السرقة .

- محرك هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الجديدة بمصر

عزم دوران هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الجديدة يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 43 لتر، وتحتاج الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وبها قوة تصل الي 125 حصان، وتصل سرعة هيونداي اكسنت RB القصوى الي 185 كم/ساعة .

- أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الجديدة بمصر :

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 860 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 890 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 915 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 930 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 970 ألف جنيه .