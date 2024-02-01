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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أرخص سيارة من هيونداي 2024 تباع بـ 850 ألف جنيه

أسعار هيونداي اكسنت
أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الجديدة بمصر

يقدم الصانع الكوري عددا كبيرا من طرازات السيارات الجديدة داخل سوق السيارات المصري ، وذلك بسبب إقبال المواطنين علي شراء السيارات الكورية لما يتوافر بها من مميزات وتكنولوجيات حديثة ، وتوافره تلك السيارات رغم زيادات أسعار السيارات الجديدة المستمرة عالميا ، وذلك يعود الي الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات الجديدة .

 أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الجديدة بمصر

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- أبعاد هيونداي اكسنت RB موديل 2024 السيدان :

 أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الجديدة بمصر

تتوافر هيونداي اكسنت RB داخل سوق السيارات بطول 4370 مم، وعرض 1705 مم، وارتفاع 1455 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2570 مم .

- وسائل الأمان بـ هيونداي اكسنت RB :

زودت سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، وسائد هوائية ، وأحزمة أمان ، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وقفل مركزي للأبواب ، وإنذار ضد السرقة .

- محرك هيونداي اكسنت RB موديل 2024 :

 أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الجديدة بمصر

عزم دوران هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الجديدة يصل الي 156 نيوتن/متر، وبها خزان وقود سعه 43 لتر، وتحتاج الي 6.5 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 11.1 ثانية، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وبها قوة تصل الي 125 حصان، وتصل سرعة هيونداي اكسنت RB القصوى الي 185 كم/ساعة .

- أسعار هيونداي اكسنت RB موديل 2024 الجديدة بمصر :

الفئة الأولي من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 860 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 890 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 915 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 930 ألف جنيه .

الفئة الخامسة من سيارة هيونداي اكسنت RB موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 970 ألف جنيه .

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