بـ 300 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك بحالة مميزة

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات المستعملة ، بالإضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها ، وبتوافر قطع غيارها بسهولة ، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، وبفضل إقبال المواطنين علي شراء السيارات المستعملة.

1- أوبل أسترا الهاتشباك موديل 2008 :

تحصل أوبل أسترا الهاتشباك موديل 2008 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون البني ، وتمكنت أسترا من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا الهاتشباك موديل 2008

تتوافر أوبل أسترا الهاتشباك موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- كيا سبكترا موديل 2002 :

تمكنت كيا سبكترا موديل 2002 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

كيا سبكترا موديل 2002

تأتي كيا سبكترا موديل 2002 بسوق المستعمل بسعر 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- بروتون ساجا موديل 2010 :

قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2010 تصل من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأحمر ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بروتون ساجا موديل 2010

تباع بروتون ساجا موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

4- بريليانس fsv موديل 2011 :

تحصل بريليانس fsv موديل 2011 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم .

بريليانس fsv موديل 2011

سعر بريليانس fsv موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .

5- رينو ميجان موديل 2006 :

تمكنت رينو ميجان موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

رينو ميجان موديل 2006

يبلغ سعر رينو ميجان موديل 2006 بسوق السيارات المصري 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .