بـ 300 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك بحالة مميزة

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات المستعملة ، بالإضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها ، وبتوافر قطع غيارها بسهولة ، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، وبفضل إقبال المواطنين علي شراء السيارات المستعملة.
1- أوبل أسترا الهاتشباك موديل 2008 :
تحصل أوبل أسترا الهاتشباك موديل 2008 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون البني ، وتمكنت أسترا من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تتوافر أوبل أسترا الهاتشباك موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .
2- كيا سبكترا موديل 2002 :
تمكنت كيا سبكترا موديل 2002 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .
تأتي كيا سبكترا موديل 2002 بسوق المستعمل بسعر 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .
3- بروتون ساجا موديل 2010 :
قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2010 تصل من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأحمر ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .
تباع بروتون ساجا موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .
4- بريليانس fsv موديل 2011 :
تحصل بريليانس fsv موديل 2011 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم .
سعر بريليانس fsv موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .
5- رينو ميجان موديل 2006 :
تمكنت رينو ميجان موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .
يبلغ سعر رينو ميجان موديل 2006 بسوق السيارات المصري 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .