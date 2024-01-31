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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بـ 300 ألف جنيه .. سيارات أوتوماتيك بحالة مميزة

بـ 300 ألف جنيه
بـ 300 ألف جنيه ..سيارات أوتوماتيك بحالة مميزة

سوق السيارات المصري يتوافر به الكثير من طرازات السيارات المستعملة ، بالإضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها ، وبتوافر قطع غيارها بسهولة ، وجاءه هذه السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، وبفضل إقبال المواطنين علي شراء السيارات المستعملة.

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1- أوبل أسترا الهاتشباك موديل 2008 :

تحصل أوبل أسترا الهاتشباك موديل 2008 علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون البني ، وتمكنت أسترا من قطع مسافة تصل الي 700 ألف/كم، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

أوبل أسترا الهاتشباك موديل 2008

تتوافر أوبل أسترا الهاتشباك موديل 2008 داخل سوق السيارات المصري بسعر 300 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

2- كيا سبكترا موديل 2002 :

تمكنت  كيا سبكترا موديل 2002 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

 كيا سبكترا موديل 2002 

تأتي كيا سبكترا موديل 2002 بسوق المستعمل بسعر 300 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

3- بروتون ساجا موديل 2010 :

قوة سيارة بروتون ساجا موديل 2010 تصل من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأحمر ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية، وبها رخصة سارية .

بروتون ساجا موديل 2010 

تباع بروتون ساجا موديل 2010 داخل سوق السيارات المصري بسعر 280 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الميكانيكية .

4- بريليانس  fsv موديل 2011 :

تحصل بريليانس  fsv موديل 2011 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ولا يوجد بالسيارة دهانات، وبها رخصة سارية ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم .

بريليانس  fsv موديل 2011 

سعر بريليانس  fsv موديل 2011 داخل سوق السيارات المصري يصل الي 260 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .

5- رينو ميجان موديل 2006 :

تمكنت رينو ميجان موديل 2006 من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، وذلك بفضل امتلاكها لمحرك سعه 1600 سي سي ، ومدعومة بعلبة تروس أوتوماتيك، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

 رينو ميجان موديل 2006

يبلغ سعر رينو ميجان موديل 2006 بسوق السيارات المصري 250 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

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