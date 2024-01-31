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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

خطوات يجب اتباعها عند تعطل فرامل السيارة| تفاصيل

خطوات يجب اتباعها
خطوات يجب اتباعها عند تعطل فرامل السيارة

فرامل السيارات من أهم أجزاء السيارة وذلك لأنها تعمل علي تقليل سرعة السيارة وإيقافها، وتقوم بالحفاظ على سرعة السيارة عند نزول المنحدرات، ويمكن من خلالها تثبيت السيارة عند وقوفها على طريق مائل .

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وبالتالي يجب الانتباه جيدا الي فرامل السيارة لأنها ممكن ان تتعطل في أي لحظة عند السير علي الطرق السريعة ، وذلك يضع السائق والركاب في موقف خطير .

- يعرض موقع صدى البلد مجموعة من النصائح التي يجب إتباعها لإيقاف السيارة عند تعطل الفرامل :

خطوات يجب اتباعها عند تعطل فرامل السيارة 

1- صيانة فرامل السيارة :

من الضروري ان يقوم أصحاب السيارات بـ صيانة فرامل السيارة بشكلٍ دوري، بالإضافة الي تغيير زيت باستمرار ، وذلك لان التحجر يدل علي تلف فرامل السيارة .

2- التعامل بحذر في حالة ضعف الفرامل :

خطوات يجب اتباعها عند تعطل فرامل السيارة 

اذا كانت فرامل السيارة خفيفة او متحجرة يجب التعامل معها بحذر عند الضغط عليها، بالإضافة الي انه في هذه الحالة يجب استخدام فرامل اليد بالسيارة ولكن يجب التعامل معها باحترافية حتي لا يحدث أي خطئ ويتسبب في غلق العجلات الخلفية، أو تتعرض للانزلاق، وكلما قلت السرعة يمكن رفع الفرامل أكثر، حتى تتوقف السيارة بجانب الطريق .

3- ترك مسافات طويلة بين السيارات :

الفرامل تخف نتيجة حدوث تسرب في السوائل المسؤولة عن تشغيل النظام ، وبالتالي يؤدي ذلك الي تحجر فرامل السيارة، ويمكن من خلال الضغط عليها اكثر من مرة ان تستجيب وتتوقف السيارة .
 

خطوات يجب اتباعها عند تعطل فرامل السيارة 

نتيجة تكرار الضغط السريع على دواسة الفرامل ، حيث يؤدي ذلك إلى استغلال ما تبقى من السوائل للحصول على بعض قوة الكبح اللازمة لإيقاف إطارات السيارة .

4- إيقاف مثبت السرعة :

خطوات يجب اتباعها عند تعطل فرامل السيارة 

عند ظهور أي عطل بالفرامل يجب اغلاق مثبت السرعة حتي توقف قوة الدفع الواصلة من المحرك إلى إطارات السيارة، وذلك بجانب التمسك بمقود القيادة حتى تتوقف السيارة.

5- استخدام الغيار العكسي :

خطوات يجب اتباعها عند تعطل فرامل السيارة 

عند تعطل فرامل السيارة يجب استخدام الغيار العكسي بناقل الحركة المانيوال بالسيارة من أجل تقليل سرعة السيارة، وفي حال إذا كانت سيارتك تعتمد على ناقل الحركة الأوتوماتيكي، فينصح بالانتقال من وضعية الناقل الأوتوماتيك “D”، إلى السرعة الأقل حتي تتوقف السيارة تماما .

6- الابتعاد عن إيقاف تشغيل محرك السيارة : 

خطوات يجب اتباعها عند تعطل فرامل السيارة 

إطفاء تشغيل المحرك يؤدي إلى قفل مقود القيادة، وعندما تقل من السرعة لن يكون بمقدورك أن تغير الاتجاه، وذلك يزيد من حدوث تصادم علي الطرق .

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