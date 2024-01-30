سيارات في ظل الزيادات بـ75 ألف جنيه| اختر منها

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في شرائها والحصول عليها بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير متوقع، إضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها وبتوافر قطع غيارها بسهولة.

- مازدا 626 موديل 1982 :

زودت سيارة مازدا 626 موديل 1982 بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة مازدا 626 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

مازدا 626 موديل 1982

تتوافر مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري بسعر 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- فيات ريتمو موديل 1983 :

تباع فيات ريتمو موديل 1983 باللون الرمادي، وتحصل فيات ريتمو الهاتشباك علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه ، وبها دهانات خارجية .

فيات ريتمو موديل 1983

تباع فيات ريتمو موديل 1983 بسوق المستعمل بسعر 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

- فورد فيستا موديل 1996 :

تنقل قوة فورد فيستا موديل 1996 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت فورد فيستا من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فورد فيستا موديل 1996

سعر فورد فيستا موديل 1996 داخل سوق السيارات بسعر 50 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- سيتروين AX موديل 1997 :

تستمد سيتروين AX موديل 1997 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الأخضر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس مانيوال ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

فورد فيستا موديل 1996

يبلغ سعر سيارة سيتروين AX موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- أوبل ريكورد موديل 1973 :

تمكنت أوبل ريكورد موديل 1973 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، بها محرك سعه 1800 سي سي ، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، وبها رخصة سارية ، وبها دهانات خارجية .

فورد فيستا موديل 1996

تتوافر سيارة أوبل ريكورد موديل 1973 بسوق المستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .