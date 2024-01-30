عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سيارات في ظل الزيادات بـ75 ألف جنيه| اختر منها

سيارات في ظل الزيادات
سيارات في ظل الزيادات بـ 75 ألف جنيه | أختار منهم

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنون في شرائها والحصول عليها بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير متوقع، إضافة الي ان السيارات المستعملة تتميز بسهولة إعادة بيعها وبتوافر قطع غيارها بسهولة.

بحالة مميزة.. سيارات أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه | تعرف عليها

سيارات اقتصادية بـ 150 ألف جنيه.. صور

- مازدا 626 موديل 1982 :

زودت سيارة مازدا 626 موديل 1982 بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتنقل قوة مازدا 626 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية ، وبها رخصة سارية .

مازدا 626 موديل 1982

تتوافر مازدا 626 موديل 1982 داخل سوق السيارات المصري بسعر 40 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

- فيات ريتمو موديل 1983 :

تباع فيات ريتمو موديل 1983 باللون الرمادي، وتحصل فيات ريتمو الهاتشباك علي قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه ، وبها دهانات خارجية .

فيات ريتمو موديل 1983

تباع فيات ريتمو موديل 1983 بسوق المستعمل بسعر 45 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء السيارة .

- فورد فيستا موديل 1996 :

تنقل قوة  فورد فيستا موديل 1996 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وبها محرك سعه 1300 سي سي ، وتمكنت  فورد فيستا من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، وبها رخصة سارية ، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

فورد فيستا موديل 1996

سعر  فورد فيستا موديل 1996 داخل سوق السيارات بسعر 50 ألف جنيه ، ويختلف السعر حسب قوة محرك السيارة .

- سيتروين AX موديل 1997 :

تستمد  سيتروين AX موديل 1997 قوتها من محرك سعه 1300 سي سي ، وتباع باللون الأخضر، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 9999 ألف/كم، ومقترن بها علبة تروس مانيوال ، وبها رخصة سارية لمدة سنه، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية .

فورد فيستا موديل 1996

يبلغ سعر سيارة  سيتروين AX موديل 1997 داخل سوق السيارات المصري 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- أوبل ريكورد موديل 1973 :

تمكنت أوبل ريكورد موديل 1973 من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال، بها محرك سعه 1800 سي سي ، وتنتمي لفئة السيارات السيدان، وبها رخصة سارية ، وبها دهانات خارجية .

فورد فيستا موديل 1996

تتوافر سيارة أوبل ريكورد موديل 1973 بسوق المستعمل بسعر 70 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وقوة محركها .

طرازات السيارات السيارات المستعملة المواطنين اسعار السيارات الجديدة السيارات الجديدة موديل 2024 مازدا 626 موديل 1982 فورد فيستا موديل 1996

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

برقم الجلوس .. رابط نتيجة الصف الثالث الإعدادي 2024 بالقاهرة والجيزة

ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2024 محافظة القاهرة على بوابة التعليم الأساسي

400 جنيه|تحرك جديد في سعر الذهب مع العودة.. وعيار 21 يكسر الـ4 آلاف

«ظهرت الآن هنا»|نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الجيزة 2024 برقم الجلوس الترم الأول

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة القاهرة| نسبة النجاح 78.4%

أصعب 72 ساعة بالشتاء.. الأرصاد تحذر من رياح عاتية وبرد قارس وأمطار غزيرة

ريهام سعيد تفجر مفاجأة جديدة بعد تشويه وجهها.. فيديو صادم من العمليات

علاوة دورية وزيادة الحد الأدنى للأجور.. بشرى سارة لعمال القطاع الخاص.. اعرف القيمة

موضوعات متعلقة

سعر رينو ميجان السيدان بعد زيادات 2024

سيارة هاتشباك 2024 من ميتسوبيشي بـ 750 ألف جنيه

هيونداي فيرنا الجديدة تباع بهذا السعر في 2024

غير متوقع .. نيسان صني 2024 تباع بسعر صادم

أسعار سوزوكي الفان 2024 بدون زيادات

اشتري نيسان صني أوتوماتيك بـ 60 ألف جنيه

بحالة مميزة.. سيارات أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه | تعرف عليها

سيارات اقتصادية بـ 150 ألف جنيه.. صور

ترشيحاتنا

اشتعال النيران في خيام النازحين داخل أسوار مبنى الهلال الأحمر بخان يونس

الأهلي الليبي يخطف صفقة نادي الزمالك المنتظرة

بالإجماع..أبو العينين يفوز بجائزة "أبطال إفريقيا" بمؤتمر حوار الرخاء بالقارة السمراء.. ورئيس غانا يشيد بإنجازات الرئيس السيسي وما تشهده مصر من نهضة كبرى

صدم فتاتين.. قرار قضائي عاجل بشأن سائق حادث مصر الجديدة

تفاصيل جديدة بشأن صفقة الأسرى بين حماس وإسرائيل

بين الضبط والإحضار.. مصير الفنانة نسرين طافش بعد حبسها


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مكتب شكاوى وحرف يدوية ومهارات|مشاركة متميزة لجناح القومي للمرأة في معرض الكتاب

أبرزهم خالد يوسف وتامر أمين.. نيللي تحتفل بعيد ميلادها بحضور أصدقائها

وجوده أذى العالم.. لبنى عبدالعزيز: لابد من استقالة بايدن من الرئاسة الأمريكية|خاص

لبنى عبدالعزيز: عشت في أمريكا سنوات طويلة لم أشعر أنها بلديl خاص

فيديو

هاني لاشين يكشف لـ"صدى البلد" سر تواجده مع نجاة بحفل joy awords

كسر الـ4 آلاف جنيه.. مفاجأة في سعر عيار 21 الآن| تفاصيل

رحيل الشناوي والتراجع عن ضم أبو جبل| الأهلي على صفيح ساخن.. فيديو

حقيقة انتشار أسراب الجراد على حدود مصر وتحرك عاجل من الدولة.. فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: التنمية المستدامة وعلاقتها بالألبان ومنتجاتها

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: رجعولنا منتخب الساجدين

مجدي أبوزيد

مجدي أبوزيد يكتب: إخفاق منتخب مصر عرض مستمر

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: "الأونروا".. وسياسة العقاب الجماعي للفلسطينيين!

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: ذبح الرموز بنيران صديقة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لماذا 25 يناير؟ !

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: شعورنا المتأخر بقيمة الأشياء

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أكتب إليك أن تكون حليفا لعقلك

اﻟﻤﺰﻳﺪ