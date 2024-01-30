سيارة هاتشباك 2024 من ميتسوبيشي بـ 750 ألف جنيه

تنتشر داخل سوق السيارات المصري باقة متنوعة من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 التي تنتمي لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية صغيرة الحجم، وتتوافر تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا بشكل غير مسبوق نتيجة تعرض قطاع صناعة السيارات للكثير من المشاكل التي أثرت على عدم توافر السيارات الجديدة لدى الوكلاء والموزعين.

وسائل السلامة بـ ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

محرك ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024

وسائل السلامة بـ ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

تحصل سيارة ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 على قوتها من محرك سعة 1200 سي سي، وتنتج قوة 76 حصانا، ومتصل بها علبة تروس أوتوماتيك، وبها عزم دوران يصل إلى 100 نيوتن/متر.

وسائل السلامة بـ ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

وسائل السلامة بـ ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

زودت سيارة ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، أحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكترونى، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD.

أسعار ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 بعد الزيادات

وسائل السلامة بـ ميتسوبيشي ميراج موديل 2024

تظهر ميتسوبيشي ميراج الهاتشباك موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بـ فئة واحدة يصل سعرها الجديد إلى 755 ألف جنيه.