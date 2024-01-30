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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

اشتري نيسان صني أوتوماتيك بـ 60 ألف جنيه

سعر نيسان صني موديل
سعر نيسان صني موديل 1982 بسوق المستعمل

سوق السيارات المصري للمستعمل يتوافر به عدد كبير من إصدارات السيارات المتوافرة للبيع، وذلك بعدما ارتفعت أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل غير مسبوق ، ويعود ارتفاع أسعار الطرازات الجديدة الي الأزمات التي مر بها قطاع صناعة السيارات عالميا .

سعر نيسان صني موديل 1982 بسوق المستعمل

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- مواصفات نيسان صني موديل 1982 :

سعر نيسان صني موديل 1982 بسوق المستعمل

زودت سيارة نيسان صني موديل 1982 بالعديد من المميزات منها ، اضاءة امامية ، واضاءة خلفية، وجرائد تم تثبيتها بمنتصف الأبواب الخارجية، ومرايات جانبية باللون الأسود، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة نيسان ، و 4 مقابض للأبواب من النيكل كروم .

- محرك نيسان صني السيدان موديل 1982 :

سعر نيسان صني موديل 1982 بسوق المستعمل

تحصل سيارة نيسان صني موديل 1982 علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي، وتنقل قوة صني من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم، وبها رخصة سارية لمدة سنه ونصف، ولا يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

- سعر نيسان صني موديل 1982 بسوق المستعمل :

سعر نيسان صني موديل 1982 بسوق المستعمل

تباع سيارة نيسان صني موديل 1982 داخل سوق السيارات المستعمل بسعر يصل الي 60 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة الفنية .

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