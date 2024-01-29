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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بحالة مميزة.. سيارات أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه | تعرف عليها

بحالة مميزة.. سيارات
بحالة مميزة.. سيارات أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بوتيرة سريعة ، مما اثر علي سوق السيارات الجديدة بالسلب بسبب انتقال المواطنين الي سوق السيارات المستعمل بسبب توافر العديد من إصدارات السيارات التي تباع بحالة مميزة ، وذلك التأثر جاء بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات الجديدة عالمياً والتي كان من ضمنها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

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- تويوتا كورولا موديل 2002 :

زودت تويوتا كورولا موديل 2002 بمحرك سعه 1300 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، وتمكنت كورولا من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

تويوتا كورولا موديل 2002

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2002 داخل سوق السيارات المصري بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- بي إم دبليو 316 موديل 1998 :

تنقل قوة  بي إم دبليو 316 موديل 1998 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت  بي إم دبليو 316 من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بي إم دبليو 316 موديل 1998

تتوافر بي إم دبليو 316 موديل 1998 داخل سوق المستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

- فيات جراند بونتو موديل 2015 :

تمكنت  فيات جراند بونتو موديل 2015 من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

 فيات جراند بونتو موديل 2015

سعر  فيات جراند بونتو موديل 2015 بسوق المستعمل يصل الي 380 ألف جنيه، ويختلف السعر قوة محرك السيارة .

- شيفروليه أوبترا موديل 2008 :

تنتمي شيفروليه أوبترا موديل 2008 لفئة السيارات السيدان ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت شيفروليه أوبترا من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أوبترا موديل 2008

يبلغ سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 داخل سوق السيارات المستعمل 360 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .

- نيسان صني موديل 2013 :

زودت  نيسان صني موديل 2013 بمحرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، يوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2013

نيسان صني موديل 2013 تباع بسوق المستعمل المصري بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

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