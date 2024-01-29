بحالة مميزة.. سيارات أوتوماتيك بـ 400 ألف جنيه | تعرف عليها

ارتفعت أسعار السيارات الجديدة خلال الفترة الماضية بوتيرة سريعة ، مما اثر علي سوق السيارات الجديدة بالسلب بسبب انتقال المواطنين الي سوق السيارات المستعمل بسبب توافر العديد من إصدارات السيارات التي تباع بحالة مميزة ، وذلك التأثر جاء بسبب الأزمات التي شهدها قطاع صناعة السيارات الجديدة عالمياً والتي كان من ضمنها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

- تويوتا كورولا موديل 2002 :

زودت تويوتا كورولا موديل 2002 بمحرك سعه 1300 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتباع باللون الأزرق، وتمكنت كورولا من قطع مسافة تصل الي 180 ألف/كم، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية لمدة 3 سنوات .

تويوتا كورولا موديل 2002

تباع سيارة تويوتا كورولا موديل 2002 داخل سوق السيارات المصري بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .

- بي إم دبليو 316 موديل 1998 :

تنقل قوة بي إم دبليو 316 موديل 1998 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتمكنت بي إم دبليو 316 من قطع مسافة تصل الي 600 ألف/كم، وبها رخصة سارية، ولا يوجد يوجد بالسيارة دهانات داخلية .

بي إم دبليو 316 موديل 1998

تتوافر بي إم دبليو 316 موديل 1998 داخل سوق المستعمل بسعر 400 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب أداء محرك السيارة .

- فيات جراند بونتو موديل 2015 :

تمكنت فيات جراند بونتو موديل 2015 من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي، ويوجد بالسيارة دهانات خارجية ، وبها رخصة سارية .

فيات جراند بونتو موديل 2015

سعر فيات جراند بونتو موديل 2015 بسوق المستعمل يصل الي 380 ألف جنيه، ويختلف السعر قوة محرك السيارة .

- شيفروليه أوبترا موديل 2008 :

تنتمي شيفروليه أوبترا موديل 2008 لفئة السيارات السيدان ، وبها محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتمكنت شيفروليه أوبترا من قطع مسافة تصل الي 160 ألف/كم، ولا يوجد بالسيارة دهانات ، وبها رخصة سارية .

شيفروليه أوبترا موديل 2008

يبلغ سعر سيارة شيفروليه أوبترا موديل 2008 داخل سوق السيارات المستعمل 360 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة وأداء محركها .

- نيسان صني موديل 2013 :

زودت نيسان صني موديل 2013 بمحرك سعه 1600 سي سي ، ومقترن بها علبة تروس أوتوماتيك، وتمكنت من قطع مسافة تصل الي 140 ألف/كم، يوجد بالسيارة دهانات خارجية، وبها رخصة سارية .

نيسان صني موديل 2013

نيسان صني موديل 2013 تباع بسوق المستعمل المصري بسعر 320 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة السيارة .