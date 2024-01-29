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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

مواصفات فولكس فاجن Golf 8 الجديدة

مواصفات فولكس فاجن
مواصفات فولكس فاجن Golf 8 الجديدة

كشفت شركة فولكس فاجن عن طرازها الجديد فولكس فاجن Golf 8 الجديدة، وتنتمي Golf 8 لفئة السيارات الهاتشباك الرياضية ، وتظهر Golf 8 بملامح جديدة ، بالإضافة الي احتوائها علي برنامج الذكاء الاصطناعي ChatGPT .

مواصفات فولكس فاجن Golf 8 الجديدة

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- محرك  فولكس فاجن Golf 8 الجديدة :

مواصفات فولكس فاجن Golf 8 الجديدة

تحصل سيارة  فولكس فاجن Golf 8 الجديدة علي قوتها من محرك ينتج قوة تصل الي 85 كيلووات، أي ما يعادل 115 حصان ، وترتفع لتصل الي 200 كيلووات، أى ما يعادل 272 حصان ، وبالتالي يمكنها قطع مدي سير يصل الي 100 كم/ساعة ، وذلك بفضل امتلاكها لبطارية سعه 19.7 كيلووات/ساعة .

- مواصفات فولكس فاجن Golf 8 الجديدة :

مواصفات فولكس فاجن Golf 8 الجديدة

زودت سيارة  فولكس فاجن Golf 8 الجديدة بالعديد من المميزات منها، مصابيح أمامية LED أنيقة، بجانب شعار فولكس فاجن المضاء، وبها عجلات جديد يتراوح مقاسها من 16 إلى 19 بوصة، وتطبيق ChatGPT، وشاشة تعمل باللمس مقاس 12.9 بوصة، وقمرة قيادة رقمية مقاس 10.2 بوصة، و شاشة Head-up، وبها تطبيق الذكاء الاصطناعي ChatGPT، ونظام المساعد الصوتي IDA، ومساعد الصف، ونظام كاميرا 360 درجة.

- أبعاد فولكس فاجن Golf 8 الجديدة :

مواصفات فولكس فاجن Golf 8 الجديدة

تأتي سيارة فولكس فاجن Golf 8 الجديدة بطول 4.28 متر، وعرض 1.79 متر، وارتفاع 1.46 متر .

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