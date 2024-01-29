أسعار مرسيدس C 180 خلال عام 2024 الجاري

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات الجديدة المعروضة للبيع ، وتواجده تلك السيارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل مبالغ فيه ، وذلك يعود الي مرور قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الأزمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

وسائل الأمان بـ مرسيدس C 180 موديل 2023

- أبعاد مرسيدس C 180 موديل 2023 :

وسائل الأمان بـ مرسيدس C 180 موديل 2023

تتوافر مرسيدس C 180 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4751 مم، وعرض 1820 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2865 مم .

- محرك مرسيدس C 180 موديل 2023 السيدان :

وسائل الأمان بـ مرسيدس C 180 موديل 2023

عزم دوران مرسيدس C 180 موديل 2023 يصل الي 250 نيوتن/متر، وبها محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتنقل القوة الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 156 حصان، وتتسارع من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 8.6 ثانية .

- وسائل الأمان بـ مرسيدس C 180 موديل 2023 :

وسائل الأمان بـ مرسيدس C 180 موديل 2023

زودت سيارة مرسيدس C 180 موديل 2023 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات للركن، ونظام الثبات الإلكتروني، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD .

- أسعار مرسيدس C 180 موديل 2023 خلال العام الجاري :

وسائل الأمان بـ مرسيدس C 180 موديل 2023

الفئة الأولي من سيارة مرسيدس C 180 موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 280 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة مرسيدس C 180 موديل 2023 تباع بسعر 2 مليون و 350 ألف جنيه .