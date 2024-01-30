سعر رينو ميجان السيدان بعد زيادات 2024

يقدم الصانع الفرنسي داخل سوق السيارات المصري الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها، سواء كانت سيدان أو كروس أوفر أو هاتشباك، وذلك لتلبية متطلبات المواطنين الراغبين في الحصول على سيارات فرنسية بمميزات وتكنولوجيات متطورة من ضمنها رينو ميجان موديل 2023.

أبعاد رينو ميجان موديل 2023 الجديدة

محرك رينو ميجان موديل 2023

أبعاد رينو ميجان موديل 2023 الجديدة

تمتلك رينو ميجان موديل 2023 محركا سعة 1600 سي سي، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 11.8 ثانية، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها قوة 115 حصانا، وتصل سرعة ميجان القصوى إلى 180 كم/ساعة، وبها خزان وقود سعة 50 لترا، وتحتاج إلى 6.6 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتنتج عزم دوران يصل إلى 156 نيوتن/متر.

وسائل السلامة بـ رينو ميجان السيدان

أبعاد رينو ميجان موديل 2023 الجديدة

تحتوي سيارة رينو ميجان السيدان موديل 2023 على الكثير من وسائل السلامة والأمان، منها حساسات خلفية للركن، ووسائد هوائية، وحساسات أمامية للركن، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني.

أبعاد رينو ميجان موديل 2023 الجديدة

أبعاد رينو ميجان موديل 2023 الجديدة

تأتي سيارة رينو ميجان موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بطول 4632 مم، وعرض 1814 مم، وارتفاع 1443، وبها قاعدة عجلات بطول 2711 مم.

أسعار رينو ميجان موديل 2023 بعد الزيادات

أبعاد رينو ميجان موديل 2023 الجديدة

تباع الفئة الأولى من سيارة رينو ميجان موديل 2023 داخل سوق السيارات بعد الزيادات بسعر مليون و 290 ألف جنيه، والفئة الثانية بسعر مليون و375 ألف جنيه، والفئة الثالثة بسعر مليون و430 ألف جنيه، والفئة الرابعة بسعر مليون و440 ألف جنيه، والفئة الخامسة بسعر مليون و450 ألف جنيه، والفئة السادسة بسعر مليون و530 ألف جنيه، والفئة السابعة بسعر مليون و580 ألف جنيه، والثامنة بسعر مليون و590 ألف جنيه، والتاسعة بسعر مليون و650 ألف جنيه.