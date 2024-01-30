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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

هيونداي فيرنا الجديدة تباع بهذا السعر في 2024

سعر هيونداي فيرنا
سعر هيونداي فيرنا السيدان الجديدة خلال عام 2024

ظهر العديد من طرازات السيارات الجديدة ،خلال عام 2024، وتم طرحها في الأسواق بأسعار مناسبة وتكنولوجيات متطورة ومن ضمن تلك السيارات هيونداي فيرنا الجديدة التي عادت الي الحياة بعد توقفها لفترة زمنية ، حيث تنتمي فيرنا لفئة السيارات السيدان الكورية .

سعر هيونداي فيرنا السيدان الجديدة خلال عام 2024

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- مواصفات هيونداي فيرنا السيدان الجديدة :

تحتوي سيارة هيونداي فيرنا السيدان الجديدة علي العديد من المميزات الحديثة منها، مصابيح DRL، ومصابيح LED خلفية، وبها نظام صوتي Bose Premium Sound 8، وشاشة تعمل باللمس وسطية مقاس 10.25 بوصة، وبها نظام معلومات وترفيه، وبها برنامج المساعد الصوتي Alexa و Google، وشاحن لاسلكي للهواتف الذكية، ومفتاح ذكي لتشغيل السيارة بضغطة زر، وفتحة سقف كهربائية.

- أبعاد  فيرنا السيدان الجديدة :

سعر هيونداي فيرنا السيدان الجديدة خلال عام 2024

تتوافر سيارة هيونداي فيرنا السيدان الجديدة بطول 4535 مم، وعرض 1765 مم، وارتفاع 1475 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2670 مم .

- محرك هيونداي فيرنا الجديدة :

سعر هيونداي فيرنا السيدان الجديدة خلال عام 2024

زودت سيارة هيونداي فيرنا السيدان الجديدة  بمحرك سعه 1500 سي سي ، وتخرج قوة 160 حصان، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 7 سرعات فئة DCT .

- سعر هيونداي فيرنا السيدان الجديدة خلال عام 2024 :

سعر هيونداي فيرنا السيدان الجديدة خلال عام 2024

طرحت سيارة هيونداي فيرنا السيدان الجديدة في الأسواق بسعر مليون و 741 روبية، أي ما يعادل 649 ألف جنيه مصري تقريباً وحتى الان لم يتغير سعرها ضمن زيادات السيارة الجارية .

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