بـ 175 ألف جنيه.. اركب فولكس فاجن باراتي العائلية

سوق المستعمل المصري يتواجد به عدد غير محدود من طرازات السيارات المستعملة التي يرغب المواطنين في شراءها والحصول عليها لما يتوافر بها من مميزات، بالإضافة الي ان أسعارها التي تباع بها في متناول الجميع، خصوصا بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 بشكل مفاجئ .

مواصفات فولكس فاجن باراتي العائلية

- محرك فولكس فاجن باراتي موديل 2007 :

مواصفات فولكس فاجن باراتي العائلية

تستمد فولكس فاجن باراتي موديل 2007 قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، وتعرض للبيع باللون الأسود، وتنقل قوة السيارة الي العجلات عبر ناقل حركة مانيوال، وتمكنت فولكس فاجن باراتي من قطع مسافة تصل الي 200 ألف/كم ، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة سنتين، وقد حصلت السيارة علي دهانات خارجية .

- مواصفات فولكس فاجن باراتي العائلية :

مواصفات فولكس فاجن باراتي العائلية

تمتلك فولكس فاجن باراتي موديل 2007 العديد من المميزات الحديثة منها، اضاءة امامية ، وشبكة امامية يتوسطها شعار شركة فولكس فاجن ، واضاءة خلفية ، ومساحة زجاج خلفية، و 4 جنوط للكاوتش ، وبها مرايات جانبية بنفس اللون ، ومقابض أبواب خارجية بنفس اللون ، وتم تثبيت جرائد بمنتصف الأبواب الخارجية لإظهار الشكل الجمالي للسيارة ، ومصابيح ضباب امامية .

- سعر فولكس فاجن باراتي موديل 2007 :

مواصفات فولكس فاجن باراتي العائلية

تباع سيارة فولكس فاجن باراتي موديل 2007 داخل سوق المستعمل بسعر 175 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب حالة الفنية .