بدل ما تقف.. تعرف على أهمية الفيوزات بالسيارات

فيوزات السيارة هي المسؤولة عن التحكم بشدة التيار الكهربائي الذى يصل من البطارية إلى أي جزء بالسيارة حسب شدة التيار الكهربائي الذى يحتاجها للعمل .

تعرف علي أهمية الفيوزات بالسيارات

الصمامات الكهربائية تعتبر من أحد المكونات الأكثر تأثيرًا بنظام الكهرباء في السيارة، وذلك لأنها تعمل على حماية النظام الكهربائي من السخونة المفرطة ، وتعمل الفيوزات علي تجنب الأضرار المتصلة بالخلل الكهربائي المفاجئ.

تعرف علي أهمية الفيوزات بالسيارات

خروج الفيوزات عن العمل رغم صغر حجمها يتسبب في إيقاف السيارة بالكامل، وتعريض النظام الكهربائي إلى أعطال بتكاليف صيانة مرتفعة.

تعرف علي أهمية الفيوزات بالسيارات

ويعمل كل جزء من منظومة الكهرباء بالسيارة من خلال فيوز خاص لعملة ومدون علي الفيوز قوته بالأمبير، وذلك لان الفيوزات تسمح بمرور التيار الكهربائي في حدود القوة المطلوبة للتشغيل.

وعند زيادة التيار أو حدوث أي خلل بالكهرباء يتعرض الفيوز للاحتراق دون احتراق باقي نظام التوصل، وذلك أهم ما يمكن ان يقوم به الفيوز .

تعرف علي أهمية الفيوزات بالسيارات

تختلف قوة كل فيوز عن الاخر وبالتالي هناك فيوزات 5 أمبير ، و10 أمبير ، و15 أمبير ، و20 أمبير ، و30 أمبير .