سوق السيارات المصري يمتلئ بالكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعدما شهدت جميع الإصدارات زيادات سعرية مفاجأة ، وذلك يعود الي عدم استقرار سوق صناعة السيارات العالمي بسبب الأزمات التي مر بها وكان من ضمنها عدم استقرار سعر الدولار ، بجانب عدم تواجد الكثير من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة من ضمنها الرقائق الالكترونية .

غير متوقع ..نيسان صني 2024 تباع بسعر صادم

- وسائل السلامة بـ نيسان صني موديل 2024 :

غير متوقع ..نيسان صني 2024 تباع بسعر صادم

زودت سيارة نيسان صني موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب .

- محرك نيسان صني السيدان موديل 2024 :

غير متوقع ..نيسان صني 2024 تباع بسعر صادم

سعه خزان وقود نيسان صني موديل 2024 يصل الي 41 لتر ، وتحتاج صني الجديدة الي 6.9 لتر كم الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر .

- أسعار نيسان صني موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة :

غير متوقع ..نيسان صني 2024 تباع بسعر صادم

الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2024 يصل سعرها بعد الزيادات الي 744 ألف جنيه ، ويرتفع السعر لتباع الفئة الثانية من نيسان صني موديل 2024 بعد الزيادات بسعر 960 ألف جنيه .