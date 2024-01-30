غير متوقع .. نيسان صني 2024 تباع بسعر صادم

سوق السيارات المصري يمتلئ بالكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 ، وتوافره تلك السيارات بعدما شهدت جميع الإصدارات زيادات سعرية مفاجأة ، وذلك يعود الي عدم استقرار سوق صناعة السيارات العالمي بسبب الأزمات التي مر بها وكان من ضمنها عدم استقرار سعر الدولار ، بجانب عدم تواجد الكثير من أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة من ضمنها الرقائق الالكترونية .
- وسائل السلامة بـ نيسان صني موديل 2024 :
زودت سيارة نيسان صني موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام توزيع قوة الفرامل EBD، ووسائد هوائية، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وأحزمة أمان، وقفل مركزي للأبواب .
- محرك نيسان صني السيدان موديل 2024 :
سعه خزان وقود نيسان صني موديل 2024 يصل الي 41 لتر ، وتحتاج صني الجديدة الي 6.9 لتر كم الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة في 12.5 ثانية، وبها محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 4 سرعات، وتنتج قوة 108 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 180 كم/ساعة ، وبها عزم دوران 134 نيوتن/متر .
- أسعار نيسان صني موديل 2024 بعد الزيادات الأخيرة :
الفئة الأولي من سيارة نيسان صني موديل 2024 يصل سعرها بعد الزيادات الي 744 ألف جنيه ، ويرتفع السعر لتباع الفئة الثانية من نيسان صني موديل 2024 بعد الزيادات بسعر 960 ألف جنيه .