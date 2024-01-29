رينو أوسترال 2024 الـSUV تباع بالسعر الرسمي

سوق السيارات المصري يتوافر به عدد كبير من طرازات السيارات العائلية الجديدة موديل 2024 ، وتواجده تلك الإصدارات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالميا بشكل غير مبسوق نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالكثير من الأزمات الطاحنة التي اثرت علي إنتاج السيارات، واذا توافره السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين يتم بيعها بسعر إضافي " أوفر برايس " .

وسائل الأمان بـ رينو اوسترال الـ SUV

- وسائل الأمان بـ رينو اوسترال الـ SUV :

وسائل الأمان بـ رينو اوسترال الـ SUV

زودت سيارة رينو اوسترال الـ SUV موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، ESP، ووسائد هوائية، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، وحساسات للركن، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS، ونظام الثبات الإلكتروني .

- محرك رينو اوسترال موديل 2024 الجديدة :

وسائل الأمان بـ رينو اوسترال الـ SUV

عزم دوران رينو اوسترال موديل 2024 الجديدة يصل الي 250 نيوتن/متر، وتحتاج الي 6.2 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة، وبها ناقل حركة أوتوماتيك، وبها محرك سعه 1300 سي سي تيربو، وتخرج قوة 160 حصان، وتصل لسرعة 100 كم/ساعة من وضع السكون وصولا الي 100 كم/ساعة في 9.7 ثانية، وبها خزان وقود سعه 55 لتر .

- أسعار رينو اوسترال الـ SUV موديل 2024 الجديدة :

وسائل الأمان بـ رينو اوسترال الـ SUV

الفئة الأولي من سيارة رينو اوسترال الـ SUV موديل 2024 الجديدة تباع بسعر رسمي يصل الي مليون و 750 ألف جنيه ، والفئة الثانية سعرها مليون و 850 ألف جنيه بدون زيادات ، والفئة الثالثة سعرها مليون و 950 ألف جنيه بدون زيادات ، والفئة الرابعة تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه، والفئة الرابعة سعرها الرسمي 2 ملين و 60 ألف جنيه .