5 سيارات فرنسية "زيرو" بالسوق المصري .. بالأسعار

يضم السوق المصري عدد كبيرًا من السيارات المتنوعة، والتي تختلف بحسب التصميم الخارجي بين السيدان والهاتشباك والرياضية متعددة الاستخدام، إلى جانب تنوع التجهيزات والتقنيات، بالاضافة إلى بلد المنشأ والعلامات التجارية ومنها طرازات الصانع الفرنسي.

وفي هذا السياق يقدم موقع "صدى البلد" 5 سيارات فرنسية "زيرو" بالسوق المصري

سيارات فرنسية

1 - بيجو 301

تضم السيارة كاميرا خلفية، حساسات ركن، ريموت تحكم، انذار مانع للسرقة ونظام ايموبليزر، بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، سنتر لوك، زجاج كهربائي، مكيف هواء، وسائد هوائية للحماية، فرامل ABS وEBD ونظام ESP، مثبت سرعة، زجاج خلفي مظلل، مرايات جانبية كهربائية.

تستهلك السيارة 6.6 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، حيث تضم محرك 1600 سي سي بقوة 115 حصان، 4 سلندر و150 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، تسارع من 0 لـ 100 كم/س في 12.1 ثانية، وناقل سرعات 6 غيار بقدرات أوتوماتيكية.

تقدم السيارة بأسعار تبدأ من 899,990 جنيه حتى 949,990 جنيه.

سيارات فرنسية

2 - رينو تاليانت

زودت بمحرك 1000 سي سي "تيربو"، بقوة 100 حصانا، و140 نيوتن متر من العزم الاقصى للدوران، وناقل سرعات أوتوماتيك، مع كاميرا خلفية، وسائد هوائية، نظام ترفيهي صوتي، مرايات جانبية كهربائية، شاشة تعمل باللمس، حساسات ركن، زر تشغيل وايقاف المحرك.

وتحتوي رينو تاليانت 2024 على مثبت سرعة، انذار مانع للسرقة، نظام ايموبليزر، نظام فرامل ABS مانع للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، وسائد هوائية، نظام ترفيهي صوتي، مرايات جانبية كهربائية، شاشة تعمل باللمس، مقود حركة مالتي فانكشن، بلوتوث، قفل مركزي وريموت، نوافذ كهربائية أمامية وخلفية.

تقدم السيارة رينو تاليانت بسعر 925,000 جنيه للفئة الاولى و 1,025,000 جنيه للفئة الثانية.

سيارات فرنسية

3 - بيجو 2008

تحتوي السيارة على زجاج كهربائي، سنتر لوك، مثبت سرعة، مرايات جانبية كهربائية، نظام ترفيهي يصل لـ 6 مكبرات، شاشة تعمل باللمس، وسائد هوائية أمامية وجانبية للحماية، فرامل ABS مانعة للانغلاق، برنامج التوزيع الالكتروني للفرامل EBD، برناج الثبات الالكتروني ESP، نظام دعم الفرامل EBA.

وتضم حساسات ركن خلفية وامامية، كاميرا، مع محرك تيربو سعة 1200 سي سي، وقوة اجمالية 130 حصان، و 230 ناقل حركة من 6 سرعات أوتوماتيكية، وتجهيزات منها بلوتوث، عجلة قيادة مالتي فانكشن، وفتحة سقف بانوراما، شاشة عدادات ديجيتال، نظام تنبية النقطة العمياء، فرامل يد الكترونيه.

تقدم الفئة الأولى بسعر 1,599,990 جنيه و1,719,990 جنيه للفئة الثانية لموديلات 2024 فيس ليفت.

سيارات فرنسية

4 - ستروين C3

زودت السيارة بمحرك 1200 سي سي، قادر على انتاج 110 حصان، و205 نيوتن متر من العزم الأقصى للدوران، و ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات، مع تقنية الجر الامامي للعجلات، مع تجهيزات تتضمن، مكيف هواء، زجاج أمامي وخلفي كهربائي، قفل مركزي، جنوط رياضية 15 بوصة واخرى 16 بوصة، عجلة قيادة متعددة الوظائف، و شاشة وسائط 7 بوصة تعمل باللمس، مرايات جانبية كهربائية، مصابيح أمامية LED، مثبت ومحدد سرعة.

وتأتي السيارة بسعر رسمي يبلغ 1,054,000 جنيه للفئة الاولى وبسعر 1,189,000 جنيه للفئة الثانية.

سيارات فرنسية

5 - ستروين C5 ايركروس

زودت ستروين C5 ايركروس 2024 بناقل سرعات أوتوماتيك 6 غيار، ويمكن للسيارة أن تصل من 0 لـ 100 كم/س في 9.4 ثانية، وتستهلك 6.8 لتر من الوقود لكل 100 كيلومتر، بينما تستمدج قوتها من محرك تيربو 1600 سي سي 4 سلندر، بقوة إجمالية 165 حصانا و240 نيوتن متر من عزم الدوران.

وتضم السيارة مثبت سرعة، زر تشغيل وايقاف المحرك، بصمة، قفل مركزي، ريموت، انذار، نظام ايموبليزر مانع السرقة، جنوط رياضية، سبويلر خلفي، اضاءة LED، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا، شاشة ملونة تعمل باللمس، عجلة قيادة متعددة الوظائف.

كما زودت نوافذ كهربائية، ومرايات جانبية ذات تحكم كهربائي، و بلوتوث، نظام صوتي ترفيهي، وسائد هوائية للحماية، بالاضافة إلى فتحة سقف بانوراما زجاجية.

وتتراوح الاسعار الرسمية للسيارة ستروين C5 ايركروس 2024 بين 1,699,000 جنيه و 2,069,000 جنيه.