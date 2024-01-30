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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار سوزوكي الفان 2024 بدون زيادات

أسعار سوزوكي الفان
أسعار سوزوكي الفان موديل 2024 بدون زيادات

ينتشر داخل سوق السيارات المصري العديد من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها، وذلك من أجل اتاحة جميع إصدارات السيارات أمام المواطنين لاختيار السيارة التي تناسب احتياجاتهم ، وذلك بعدما مر قطاع صناعة السيارات العالمي بالعديد من الازمات الطاحنة والتي كان منها عدم استقرار سعر صرف الدولار .

أسعار سوزوكي سويفت الجديدة في 2024

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- أبعاد سوزوكي الفان موديل 2024 :

أسعار سوزوكي الفان موديل 2024 بدون زيادات

تأتي سيارة سوزوكي الفان موديل 2024 داخل سوق السيارات المصري بطول 3235 مم، وعرض 1395 مم، وارتفاع 1395 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 1840 مم .

- محرك سوزوكي الفان موديل 2024 :

أسعار سوزوكي الفان موديل 2024 بدون زيادات

تحصل سيارة سوزوكي الفان موديل 2024 علي قوتها من محرك سعه 1000 سي سي ، وتخرج قوة 44 حصان، ويصل عزم دورانها الي 75 نيوتن/متر ، ومقترن بها علبة تروس مانيوال، وتصل سرعة سوزوكي الفان القصوى الي 120 كم/ساعة .

- أسعار سوزوكي الفان موديل 2024 بدون زيادات :

أسعار سوزوكي الفان موديل 2024 بدون زيادات

الفئة الأولي من سيارة سوزوكي الفان موديل 2024 تباع بسعر 283 ألف جنيه بدون زيادات .

الفة الثانية من سيارة سوزوكي الفان موديل 2024 تباع بسعر 288 ألف جنيه بدن زيادات .
 

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