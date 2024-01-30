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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

شاهد| هيونداي النترا AD قبل ظهورها بمصر

محرك هيونداي النترا
محرك هيونداي النترا AD

غابت طرازات هيونداي النترا AD عن السوق المصري ، وحاليا تقترب النترا AD من عودتها الي السوق المحلي لتحل مكان سيارة هيونداي النترا HD ، وتنتمي هيونداي النترا HD لفئة السيارات السيدان .

 محرك هيونداي النترا AD 

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وتعمل شركة هيونداي مصر علي اختبار سيارات هيونداي النترا AD استعدادا لطرحها في السوق المصري ، بالإضافة الي ان هيونداي النترا AD من أقصر أجيال هيونداي التي تواجدت في السوق المصري .

 محرك هيونداي النترا AD 

هيونداي النترا AD الجديدة ستقدم  بشكل أطول من الجيل السابق بواقع 55 مم للطول ، وزيادة في العرض تصل الي 25 مم، وزادت قاعدة عجلاتها 20 مم ، وانخفض سقفها 20 مم ليكون تصميمها اشبه بـ بالسيارات الكوبيه رباعية الأبواب.

- محرك هيونداي النترا AD :

 محرك هيونداي النترا AD 

تحصل سيارة هيونداي النترا AD السيدان الجديدة علي قوتها من محرك 4 أسطوانات سعه 1600 سي سي ، وتخرج قوة 127 حصان، وبها عزم دوران يصل الي 145 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات .

- أسعار هيونداي النترا AD موديل 2020 في أخر ظهور لها :

 محرك هيونداي النترا AD 

بيعت سيارة هيونداي النترا AD موديل 2020 في أخر ظهور لها بسعر 290 ألف جنيه للفئة الأولي ، و 423 ألف جنيه للفئة الثانية ، وهذه كانت أسعار موديل 2020 ، وبالتأكيد أسعار الطرازات الجديدة ستختلف تماما بعد زيادات أسعار السيارات خلال الفترة الماضية .

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