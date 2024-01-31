أسعار سانج يونج توريس 2024 بمصر الجديدة

سوق السيارات المصري ينتشر به الكثير من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 ، بالإضافة إلي أن الصانع الصيني يقدم بالسوق المصري باقة متنوعة من الطرازات الجديدة ، وذلك بعد اقبال المواطنين علي شراء السيارات التي يتوافر بها الكثير من المميزات التكنلوجية ، وجاء ذلك الاقبال بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة بشكل غير مبسوق ، نتيجة مرور قطاع صناعة السيارات بالعديد من الأزمات .

مواصفات سانج يونج توريس العائلية

- محرك سانج يونج توريس موديل 2024 :

مواصفات سانج يونج توريس العائلية

عزم دوران سانج يونج توريس موديل 2024 يصل إلي 280 نيوتن/متر، وتنتج قوة 168 حصان، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك، وتستمد قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1500 سي سي تيربو .

- وسائل الأمان بـ سانج يونج توريس موديل 2024 :

مواصفات سانج يونج توريس العائلية

زودت سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 بالعديد من وسائل السلامة والأمان منها، نظام إيموبليزر ضد السرقة، وحساسات للركن، ووسائد هوائية، وESP، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS .

- مواصفات سانج يونج توريس العائلية :

مواصفات سانج يونج توريس العائلية

تحتوي سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 الجديدة علي العديد من المميزات المتطورة منها، بلوتوث، ونظام تحكم من خلال عجلة القيادة، ومدخل AUX، و USB، وشاشة متعدة الوسائط تعمل باللمس، وفرش من الجلد، ونظام اقفال للأبواب يعمل باللمس، وباور ستيرنج، ونظام ذكى لركن السيارة، وريموت كنترول، وفتحة سقف بانوراما .

- أسعار سانج يونج توريس الجديدة بعد الزيادات :

مواصفات سانج يونج توريس العائلية

الفئة الأولي من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 50 ألف جنيه ، بدلا من مليون و 599 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 451 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 190 ألف جنيه، بدلا من مليون و 699 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 491 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 450 ألف جنيه، بدلا من مليون و 888 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 562 ألف جنيه .

الفئة الرابعة من سيارة سانج يونج توريس موديل 2024 تباع بسعر 2 مليون و 590 ألف جنيه، بدلا من مليون و 999 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 591 ألف جنيه .