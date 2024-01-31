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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

الفرق بين ساوايست DX3 و بيستون T33| بالأسعار

الفرق بين ساوايست
الفرق بين ساوايست DX3 و بيستون T33| بالأسعار

سوق السيارات المصري يتواجد به الكثير من إصدارات الصانع الصيني الجديدة موديل 2023 ، وتوافره هذه الطرازات بعد ارتفاع أسعار السيارات الجديدة عالمياً، بسبب المشاكل التي مر بها قطاع صناعة السيارات العالمي وكان من ضمنها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، بالإضافة الي عدم استقرار سعر صرف الدولار .

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- ساوايست DX3 موديل 2023 :

سعر ساوايست DX3 موديل 2023 خلال العام الجاري

سعه خزان وقود سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 يصل الي 45 لتر ، وتنتج عزم دوران يصل الي 225 نيوتن/متر، تحصل علي قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومقترن بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 8 سرعات ، وتخرج قوة 156 حصان .

- سعر ساوايست DX3 موديل 2023 خلال العام الجاري :

سعر ساوايست DX3 موديل 2023 خلال العام الجاري

تباع سيارة ساوايست DX3 موديل 2023 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة سعرها الرسمي 575 ألف جنيه  .

- بيستون T33 موديل 2023 :

 أسعار بيستون T33 موديل 2023 خلال العام الجاري

عزم دوران سيارة بيستون T33 موديل 2023 يصل الي 155 نيوتن/متر، وتنتج قوة 112 حصان، وتستمد قوتها من محرك سعه 1600 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك مكون من 6 سرعات ، وتحتاج الي 6.9 لتر من الوقود لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

- أسعار بيستون T33 موديل 2023 خلال العام الجاري :

 أسعار بيستون T33 موديل 2023 خلال العام الجاري

الفئة الأولي من سيارة بيستون T33 موديل 2023 تباع بسعر 870 ألف جنيه ، بدون زيادات .

الفئة الثانية من سيارة بيستون T33 موديل 2023 تباع بسعر 924 ألف جنيه، بدون زيادات .

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