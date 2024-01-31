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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

كيف يمكن اكتشاف تسريب زيت الفرامل بالسيارة ؟

كيف يمكن اكتشاف تسريب
كيف يمكن اكتشاف تسريب زيت الفرامل بالسيارة

زيت الفرامل عبارة عن القوة هيدروليكية التي تعمل علي إيقاف السيارة في الوقت والمسافة المطلوبة، بالإضافة الي ان دائرة الفرامل مغلقة، أي لا يوجد بها أي مكان للتسريبات ، لذلك يجب الحرص على سلامة الفرامل ، والتأكد من عدم تهريب زيت الفرامل .

كيف يمكن اكتشاف تسريب زيت الفرامل بالسيارة

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وذلك لان تسريب زيت الفرامل من شأنه الإخلال بعمل الفرامل بشكل عام، وذلك يؤدي الي تعرض سائقي السيارات وركابها للخطر .

كيف يمكن اكتشاف تسريب زيت الفرامل بالسيارة

كما ان زيت الفرامل من أهم السوائل الهيدروليكية المستخدمة في السيارة، وذلك لأنه ينقل القوة إلى العجلات الأربعة بالتساوي عند الضغط على دواسة الفرامل.

كيف يمكن اكتشاف تسريب زيت الفرامل بالسيارة

عند  تسرب زيت الفرامل تفقد السيارة قوة الفرامل بالكامل، وعند ذلك يتسرب الزيت ويدخل الهواء مكانه داخل النظام، ما يتسبب في حدوث مشاكل ويعرض حياتك للخطر.

- كيف يمكن اكتشاف تسريب زيت الفرامل بالسيارة :

كيف يمكن اكتشاف تسريب زيت الفرامل بالسيارة

1- ظهور بقع بنية أسفل السيارة عند توقفها في أي مكان .

2- دواسة الفرامل تصبح ناعمة عند الضغط عليها ، وذلك بسبب حدوث تسريب لزيت الفرامل .

3- تنخفض دواسة الفرامل إلى أرضية السيارة مع قرب الزيت على الانتهاء تمامًا.

4- وجود تسريب للزيت بجانب غطاء خزان الزيت .

5- اضاءة لمبة تحذير الفرامل بـ لوحة عدادات السيارة .

 

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