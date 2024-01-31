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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر شانجان سي أس 35 بلس 2024 الجديدة

وسائل الأمان بـ
وسائل الأمان بـ شانجان سي اس 35 بلس

أسعار السيارات الجديدة موديل 2024 تشهد تغيرات باستمرار، بسبب الأحداث التي يمر بها قطاع صناعة السيارات الجديدة عالمياً من ضمنها عدم استقرار سعر صرف الدولار ، بالإضافة الي عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة ، وذلك اثر علي تواجد السيارات الجديدة لدي الوكلاء والموزعين .

 وسائل الأمان بـ شانجان سي اس 35 بلس 

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- محرك شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 :

 وسائل الأمان بـ شانجان سي اس 35 بلس 

تنقل قوة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 من المحرك الي العجلات عبر ناقل حركة أوتوماتيك من DSG، وتحصل علي قوتها من محرك سعه 1400 سي سي تيربو، وتصل سعه خزان وقودها الي 53 لتر ، وتخرج عزم دوران يصل الي 260 نيوتن/متر، وبها قوة 160 حصان .

- وسائل الأمان بـ شانجان سي اس 35 بلس :

 وسائل الأمان بـ شانجان سي اس 35 بلس 

تحتوي شانجان سي اس 35 بلس علي العديد من وسائل السلامة والأمان منها، حساسات اماميه للركن، ووسائد هوائية، ونظام توزيع قوة الفرامل EBD، ونظام إيموبليزر ضد السرقة، وESP، ونظام الثبات الإلكتروني، ونظام الفرامل المانع للانغلاق-ABS.

- أبعاد شانجان سي اس 35 بلس العائلية :

 وسائل الأمان بـ شانجان سي اس 35 بلس 

تتوافر سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 في سوق السيارات المصري بطول 4330 مم، وعرض 1825 مم، وارتفاع 1660 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2600 مم .

- أسعار شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 خلال العام الجاري :

 وسائل الأمان بـ شانجان سي اس 35 بلس 

الفئة الأولي من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 860 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 910 ألف جنيه .

الفئة الثالثة من سيارة شانجان سي اس 35 بلس موديل 2024 تباع بسعر رسمي يصل الي 980 ألف جنيه .

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