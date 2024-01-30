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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

لانوس وميجان.. 5 سيارات مستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه

صدى البلد

زاد الإقبال مؤخراً على شراء السيارات المستعملة وذلك بسبب الزيادة الكبيرة في أسعار السيارات الجديدة.

يستعرض صدى البلد في السياق التالي 5 من أفضل السيارات المستعملة بأسعار تبدأ من 220 ألف جنيه.

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لادا جرانتا موديل 2019

لادا جرانتا موديل 2019

تأتي السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في السوق المصري بخيارين من المحركات، جاء الأول بقوة تصل الى 88 حصانا، بعدد 5100 دورة في الدقيقة، وناقل حركة يدوي "مانوال"، يتألف من 5 سرعات، وسعة 1600 سي سي.

بلغ سعر السيارة لادا جرانتا موديل 2019 في سوق المستعمل 270 ألف جنيه.

رينو ميجان موديل 2005

رينو ميجان موديل 2005

جاءت السيارة رينو ميجان موديل 2005 مزودة بمحرك سعة 1600 سي سي، ينتج قوة تصل الى 115 حصانا، بنظام الحقن متعدد النقاط للوقود، وناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات، كما تتوفر بنسخ مزودة بناقل حركة أوتوماتيك يتألف من 4 سرعات، وتبلغ قدرتها على التسارع انطلاقا من وضعية الثبات 0 وصولاً لسرعة 100 كيلومتر في الساعة خلال مدة زمنية تبلغ 11 ثانية.

تبدأ أسعار السيارة رينو ميجان موديل 2005 في سوق المستعمل بـ 280 ألف جنيه.

كيا سبكترا موديل 2001

كيا سبكترا موديل 2001

تعتمد السيارة كيا سبكترا موديل 2001 على محرك سعة 1600 سي سي ينتج قوة تبلغ 108 أحصنة، والمحرك من 16 صماما، مع ناقل سرعات أوتوماتيك رباعي السرعات.

يمكن للسيارة كيا سبكترا موديل 2001 الانطلاق من الثبات والتسارع إلى 100كم/ساعة خلال 12.1 ثانية، ويبلغ معدل استهلاكها من الوقود نحو 6.3 لتر لكل 100 كيلومتر.

يبدأ سعر السيارة كيا سبكترا موديل 2001 في سوق المستعمل بـ 230 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا موديل 2014

هيونداي فيرنا موديل 2014

حصلت السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 على محرك بسعة 1600 سي سي، يولد قوة تصل إلى 124 حصانا، وعزم أقصى للدوران يصل الى 155 نيوتن/متر، متصل بناقل حركة يدوي "مانيوال" خماسي السرعات.

يبدأ سعر السيارة هيونداي فيرنا موديل 2014 في سوق المستعمل بـ 240 ألف جنيه.

شيفروليه لانوس موديل 2012 

شيفروليه لانوس موديل 2012 

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بمحرك يضخ قوة تصل إلى 86 حصانا، وسعة تبلغ 1500 سي سي، رباعي الأسطوانات "4 سلندر"، وعزم أقصى للدوران يصل إلى 128 نيوتن / متر.

تتوفر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 بناقل حركة يدوي "مانيوال" يتألف من 5 سرعات، ويمكن للسيارة التسارع انطلاقا من وضعية الثبات في غضون 13.1 ثانية فقط.

بلغ سعر السيارة شيفروليه لانوس موديل 2012 في سوق المستعمل 220 ألف جنيه.

هيونداي فيرنا شيفروليه لانوس كيا سبكترا رينو ميجان لادا جرانتا

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