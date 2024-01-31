لماذا أجبر رئيس شركة تويوتا للاعتذار علانية | اعرف السبب

تعرضت مجموعة تويوتا اليابانية الي موجة كبيرة من الغضب والانتقادات، وذلك بسبب الفضائح المدوية التي لحقت بها، وبعدد من الشركات التابعة لها خلال الأشهر الماضية.

لماذا اجبر رئيس شركة تويوتا للاعتذار علانية

حيث كشفت تحقيقات وزارة النقل اليابانية تزوير شركة دايهاتسو التابعة لتويوتا لاختبارات السلامة بسياراتها، وذلك أدي إلى تعليق جميع سيارات دايهاتسو في الداخل والخارج.

وقدم أكيو تويودا، رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا موتور اليابانية اعتذار قائلاً " إن سلسلة الفضائح الأخيرة التي تورطت فيها مجموعة شركات تويوتا أدت الي طلب امتثال الشركة المخطئة أمام الشركات الأعضاء في المجموعة، بالإضافة الي ان شركة دايهاتسو أخطأت في حساب أولوياتها" بجانب نموها.

لماذا اجبر رئيس شركة تويوتا للاعتذار علانية

وتابع تويودا قائلا "نعتذر بشدة عن القلق والاضطراب الذي تعرض له العملاء بسبب سلسلة الفضائح، التي وقعت في شركة "هينو موتورز" المحدودة لتصنيع الشاحنات، ووحدة السيارات الصغيرة "دايهاتسو موتورز" ، وشركة تويوتا للصناعات.

لماذا اجبر رئيس شركة تويوتا للاعتذار علانية

وأستكمل تويودا قائلاً " إن تزوير البيانات الذي حدث في الشركات الثلاث كان أمرا خطيرا للغاية، وخان ثقة العملاء وهز أساس نظام إصدار شهادات المركبات".

لماذا اجبر رئيس شركة تويوتا للاعتذار علانية

والجدير بالذكر ان تويودا رئيس مجلس إدارة شركة تويوتا موتور اليابانية نادر الظهور أمام وسائل الإعلام .