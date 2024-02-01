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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

أسعار دفسك C31 و K01S بعد زيادة 2024 الجديدة

أسعار دفسك C31 و
أسعار دفسك C31 و K01S بعد زيادة 2024 الجديدة

أسعار السيارات الجديدة تشهد ارتفاعات مستمرة بـ السوق العالمي للسيارات ومن ضمنهم أيضا السوق المصري ، وارتفعت تلك الأسعار بناء علي الأزمات الطاحنة التي شهدها قطاع صناعة السيارات ، والتي كان منها عدم توافر أجزاء السيارات التي تدخل في الصناعة .

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- سعه محرك دفسك K01S  موديل 2022 :

تحصل سيارة دفسك K01S موديل 2022 علي قوتها من محرك 4 سلندر سعه 1050 سي سي ، وتخرج قوة 64 حصان، وتصل سرعتها القصوى الي 110 كم/ساعة، ومقترن بها ناقل حركة مانيوال، وتحتاج الي 7.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

سعر دفسك K01S بعد زيادة 2024 الجديدة

- سعر دفسك K01S بعد زيادة 2024 الجديدة :

تتوافر سيارة دفسك K01S موديل 2022 داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي 465 ألف جنيه، بدلا من 395 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 70 ألف جنيه .

- محرك دفسك C31 موديل 2022 :

قوة سيارة دفسك C31 موديل 2022 تصل الي 115 حصانا، وتستمد قوتها من محرك سعه 1500 سي سي ، ومتصل بها ناقل حركة مانيوال  ، وتستهلك 7.1 لتر لقطع مسافة 100 كم/ساعة .

محرك دفسك C31 موديل 2022

- أما بالنسبة الي سيارة دفسك C31 موديل 2022 فـ تتوافر بفئتين وبأسعار جديدة :

الفئة الأولي من سيارة دفسك C31 موديل 2022 تباع بسعر 645 ألف جنيه، بدلا من 550 ألف جنيه، بزياده تصل الي 95 ألف جنيه .

الفئة الثانية من سيارة دفسك C31 موديل 2022 يصل سعرها الجديد الي 660 ألف جنيه، بدلا من 565 ألف جنيه، بزيادة تصل الي 95 ألف جنيه .
 

السوق العالمي للسيارات اسعار السيارات الجديدة السيارات الجديدة دفسك K01S موديل 2022 محرك دفسك C31 موديل 2022

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