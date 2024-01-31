أهمية زر Shift lock بالسيارات الأوتوماتيك| تفاصيل

زر Shift lock release يتوافر بالسيارات التي تعمل بناقل حركة أوتوماتيك، ويعمل زر Shift lock علي فك قفل وتحجر ناقل الحركة الأوتوماتيك أثناء تعطل السيارة.

كيفية استخدام زر Shift lock release

يعمل زر Shift lock بالسيارات من خلال الضغط عليه بالأصبع في نفس وقت تبديل ناقل الحركة، وفي العديد من السيارات الأخرى يتطلب الأمر استخدام آلة حادة رفيعة للضغط على الزر وفتح حركة ناقل الحركة عند أغلاقه .

كيفية استخدام زر Shift lock release

وحدات التحكم بنواقل الحركة الأوتوماتيك تحتوي علي زر جانبي أو خلفي يجب الضغط عليه مع الفرامل لتحريك العصا وتبديل الوضعية من P إلى D.

كيفية استخدام زر Shift lock release

يتم استخدام زر Shift lock في حالات معينة وتكون في حالة انتهاء عمر البطارية وبالتالي لا يمكن تحريك السيارة الا اذا تم تشغيلها ، ولكن في مثل هذه الظروف يمكن الضغط علي Shift lock من أجل تحرك غيارات السيارة وتحريكها دون الحاجة لتشغيلها .

- كيفية استخدام زر Shift lock release :

كيفية استخدام زر Shift lock release

عند الحاجة لاستخدام زر Shift lock release يجب إزالة غطاء الزر والاحتفاظ به ، ومن ثم يتم الضغط علي الزر في وقت متساوي يتم تحرك ناقل الحركة الأوتوماتيك الي الوضعية التي تريدها ، وبعدها يتم وضع الغطاء البلاستك مرة اخري .