أهمية زر Shift lock بالسيارات الأوتوماتيك| تفاصيل

زر Shift lock release يتوافر بالسيارات التي تعمل بناقل حركة أوتوماتيك، ويعمل زر Shift lock علي فك قفل وتحجر ناقل الحركة الأوتوماتيك أثناء تعطل السيارة.
يعمل زر Shift lock بالسيارات من خلال الضغط عليه بالأصبع في نفس وقت تبديل ناقل الحركة، وفي العديد من السيارات الأخرى يتطلب الأمر استخدام آلة حادة رفيعة للضغط على الزر وفتح حركة ناقل الحركة عند أغلاقه .
وحدات التحكم بنواقل الحركة الأوتوماتيك تحتوي علي زر جانبي أو خلفي يجب الضغط عليه مع الفرامل لتحريك العصا وتبديل الوضعية من P إلى D.
يتم استخدام زر Shift lock في حالات معينة وتكون في حالة انتهاء عمر البطارية وبالتالي لا يمكن تحريك السيارة الا اذا تم تشغيلها ، ولكن في مثل هذه الظروف يمكن الضغط علي Shift lock من أجل تحرك غيارات السيارة وتحريكها دون الحاجة لتشغيلها .
- كيفية استخدام زر Shift lock release :
عند الحاجة لاستخدام زر Shift lock release يجب إزالة غطاء الزر والاحتفاظ به ، ومن ثم يتم الضغط علي الزر في وقت متساوي يتم تحرك ناقل الحركة الأوتوماتيك الي الوضعية التي تريدها ، وبعدها يتم وضع الغطاء البلاستك مرة اخري .