سعر سيارة VGV U70 Pro العائلية الجديدة بمصر

كشفت وكيل سيارات VGV الصينية عن طرازها الجديد VGV U70 Pro ، وتنتمي VGV U70 Pro لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، ويتم تقديم السيارة الصينية الجديدة بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة .
- مواصفات VGV U70 Pro العائلية :
زودت سيارة VGV U70 Pro بالعديد من التجهيزات منها ، وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ، وقفل مركزي، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة، وتكييف هواء، ومثبت سرعة قابل للتكيف.
- أبعاد VGV U70 Pro العائلية الجديدة :
تتوافر سيارة VGV U70 Pro الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 4825 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1691 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .
- محرك VGV U70 Pro الـ SUV الصينية :
تستمد سيارة VGV U70 Pro بالسوق المصري قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 156 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 215 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .
تصل سرعة VGV U70 Pro القصوى الي 175 كم/ساعة، وتقدم بالسوق المصري بضمان يصل الي 5 سنوات أو ضمان مع قطع مسافة تصل الي 150 ألف/كم حسب راحة العملاء .
- سعر VGV U70 Pro العائلية الجديدة بمصر :
تتوافر VGV U70 Pro الجديدة داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 195 ألف جنيه .