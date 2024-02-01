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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سعر سيارة VGV U70 Pro العائلية الجديدة بمصر

سعر VGV U70 Pro
سعر VGV U70 Pro العائلية الجديدة بمصر

كشفت وكيل سيارات VGV الصينية عن طرازها الجديد VGV  U70 Pro ، وتنتمي VGV  U70 Pro لفئة السيارات الـ SUV الرياضية متعددة الاستخدامات، ويتم تقديم السيارة الصينية الجديدة بالسوق المصري للسيارات بفئة واحدة .

سعر  VGV  U70 Pro العائلية الجديدة بمصر 

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- مواصفات  VGV  U70 Pro العائلية :

سعر  VGV  U70 Pro العائلية الجديدة بمصر 

زودت سيارة  VGV  U70 Pro بالعديد من التجهيزات منها ، وسائد هوائية، ونظام الفرامل المانعة للانغلاق ، وقفل مركزي، ونظام ايموبليزر المانع للسرقة، وتكييف هواء، ومثبت سرعة قابل للتكيف.

- أبعاد VGV  U70 Pro العائلية الجديدة :

سعر  VGV  U70 Pro العائلية الجديدة بمصر 

تتوافر سيارة VGV  U70 Pro الجديدة داخل سوق السيارات المصري بطول 4825 مم، وعرض 1870 مم، وارتفاع 1691 مم، وبها قاعدة عجلات بطول 2800 مم .

- محرك VGV  U70 Pro الـ SUV الصينية :

سعر  VGV  U70 Pro العائلية الجديدة بمصر 

تستمد سيارة VGV  U70 Pro بالسوق المصري قوتها من محرك سعه 1500 سي سي تيربو، وتخرج قوة 156 حصان، وتخرج عزم دوران يصل الي 215 نيوتن/متر، ومتصل بها ناقل حركة أوتوماتيك .

تصل سرعة VGV  U70 Pro القصوى الي 175 كم/ساعة، وتقدم بالسوق المصري بضمان يصل الي 5 سنوات أو ضمان مع قطع مسافة تصل الي 150 ألف/كم حسب راحة العملاء .

- سعر  VGV  U70 Pro العائلية الجديدة بمصر :

سعر  VGV  U70 Pro العائلية الجديدة بمصر 

تتوافر  VGV  U70 Pro الجديدة داخل سوق السيارات المصري بفئة واحدة يصل سعرها الجديد الي مليون و 195 ألف جنيه .

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